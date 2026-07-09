Вратарь СКА Иванов подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус»

«Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает быстротой и ловкостью, а также силен в позиционной игре. Будучи очень молодым вратарем, он исключительным образом проявлял себя в КХЛ на протяжении последних четырех сезонов», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.