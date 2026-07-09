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Вратарь СКА Иванов подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский вратарь петербургского СКА Сергей Иванов подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Контракт новичка рассчитан на два сезона. Отмечается, что россиянин проведет сезон-2026/27 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), после чего отправится в Северную Америку.

«Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает быстротой и ловкостью, а также силен в позиционной игре. Будучи очень молодым вратарем, он исключительным образом проявлял себя в КХЛ на протяжении последних четырех сезонов», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.

Иванову 22 года, он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2022 года под общим 138-м номером (5-й раунд). В минувшем сезоне он провел 31 матч в составе СКА, одержал 14 побед и четыре раза отыграл на ноль.

Всего в КХЛ, где он также выступал за «Адмирал» из Владивостока и «Сочи», Иванов провел 110 матчей, в которых оформил 9 шатаутов и одержал 35 побед.