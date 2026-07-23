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Панарин назвал трех лучших хоккеистов мира на данный момент

Панарин назвал трех лучших хоккеистов мира на данный момент.

Источник: Getty Images

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин назвал трех лучших хоккеистов в мире на сегодняшний день.

— Кто сегодня главные игроки в хоккей, на твой взгляд? Давай топ-3.

— Ну давай патриотически: Никита Кучеров, Кирилл Капризов… э-э-э… ну и Коннор Макдэвид, — сказал Панарин в интервью ютуб-каналу FAMETIMETV.

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