Капризов назвал лучшего хоккеиста НХЛ — это россиянин: «Кайфово смотреть на таких игроков»

— Для меня — Куч (Никита Кучеров). Для меня лично. Потому что умно играет. У Макдэвида есть свои сильные качества — скорость, отбор. Но Кучеров тоже бежит, может отдать, может забить. Маккиннон тоже бежит, но Куч кажется медленным, и в то же время это не медленно. У него есть скорость. Он обыграет, отдаст, сам может забить спокойно. Я его знаю лично, мы общаемся часто. И то, как он видит игру, — для меня это кайфово.