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Алексей Протас: «Приятно, что в НХЛ все больше белорусов, а Брылин привнесет много опыта “Динамо”

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас прокомментировал назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо» и отъезд белорусских хоккеистов в НХЛ.

Источник: nhl.com

«Приятно, что приезжают в НХЛ все больше и больше белорусов, хоккей у нас в стране развивается. Пинчук и другие парни совета у меня не спрашивают, спросят — помогу. Минское “Динамо” при поиске тренера, справки у меня не наводило. Я точно также как вы следил за развитием ситуации. Брылин, как понимаю, появился как вариант в последний момент. Мне кажется, это очень серьезный специалист, он привнесет много опыта как игрок и тренер. Хорошо, если в штабе будут белорусские тренеры. Буду болеть, переживать за “Динамо”.

Тяжело рассуждать, чего бы добилась сборная Беларуси. Могла бы получиться крепкая команда, но не хотелось бы голословить. Хорошо, что допустили ребят до 18 лет — это уже большой шаг. Это один из самых важных возрастов, когда хочешь заявить о себе. Очень важно, что и девчонок допустили", — передает слова Протаса корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.