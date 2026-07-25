Алексей Протас: «Приятно, что в НХЛ все больше белорусов, а Брылин привнесет много опыта “Динамо”

«Приятно, что приезжают в НХЛ все больше и больше белорусов, хоккей у нас в стране развивается. Пинчук и другие парни совета у меня не спрашивают, спросят — помогу. Минское “Динамо” при поиске тренера, справки у меня не наводило. Я точно также как вы следил за развитием ситуации. Брылин, как понимаю, появился как вариант в последний момент. Мне кажется, это очень серьезный специалист, он привнесет много опыта как игрок и тренер. Хорошо, если в штабе будут белорусские тренеры. Буду болеть, переживать за “Динамо”.