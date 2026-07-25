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Команда с Овечкиным в составе выиграла благотворительный «Матч года»

Благотворительная игра с участием игроков из НХЛ и КХЛ состоялась в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Источник: РБК Спорт

Команда защитника «Юты Маммот» Михаила Сергачева одержала победу над командой форварда «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина в благотворительном «Матче года». Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Основное время завершилось со счетом 9:9. В серии буллитов команда Сергачева выиграла 1:0 благодаря точному броску форварду «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса.

В составе победителей выступал лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин, забросивший одну шайбу. Также отличились Кирилл Марченко (дубль), Матвей Гридин (дубль), Прохор Полтапов, Дмитрий Симашев, Егор Сурин и сам Сергачев.

В составе команды Панарина хет-трик сделал Матвей Мичков, еще по шайбе забросили Василий Подколзин, Павел Минтюков, Александр Никишин, Рушан Рафиков, Дмитрий Яшкин и сам Панарин.

«Матч года» с участием игроков НХЛ и КХЛ прошел в третий раз. В 2024 и 2025 годах игра проходила в Москве, собранные средства (10 млн и 30 млн руб. соответственно) были направлены на благотворительность. Сейчас удалось собрать 50 млн.

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