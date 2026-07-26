«Анахайм» подписал трехлетний контракт новичка с Клеповым

«Анахайм» объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с американским нападающим Никитой Клеповым, имеющим российский паспорт.
Клепов был выбран «Анахаймом» в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2026 года.
18-летний хоккеист является воспитанником московской «Руси». Также играл за юношеские команды подольского «Витязя» и екатеринбургского СКА.
В сезоне-2025/26 за американский «Сагино Спирит» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) форвард в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 97 (37+60) очков, в 4 матчах плей-офф — 5 (1+4) очков. Он стал лучшим бомбардиром лиги, форварда признали новичком года OHL и включили его в первую сборную всех звезд лиги.
Клепов стал третьим игроком в истории OHL, который в одном сезоне выиграл и звание новичка года, и стал лучшим бомбардиром лиги. Он также стал первым игроком с 2019 года, родившимся в США и выигравшим «Эдди Пауэрс Мемориал Трофи» как лучший бомбардир OHL.