«Анахайм» подписал трехлетний контракт новичка с Клеповым

Клепов стал третьим игроком в истории OHL, который в одном сезоне выиграл и звание новичка года, и стал лучшим бомбардиром лиги. Он также стал первым игроком с 2019 года, родившимся в США и выигравшим «Эдди Пауэрс Мемориал Трофи» как лучший бомбардир OHL.