Банда Овечкина будет крушить всех соперников без разбору? «Вашингтон» — самая мощная команда НХЛ в новом сезоне

Если попросить болельщиков прямо сейчас назвать претендентов на Кубок Стэнли в предстоящем сезоне, то вряд ли кто-то вспомнит про «Вашингтон». Команда Александра Овечкина пролетела мимо последнего плей-офф и к концу регулярного чемпионата выглядела достаточно удручающе.
Но в новом сезоне «Столичные» настроены серьезно пошуметь. Во-первых, менеджменту франшизы удалось найти качественное усиление — в команду пришли Алекс Так и Джордан Кайру. Оба нападающих займут место в топ-6 и должны помочь Овечкину повысить результативность команды. А во-вторых, «Вашингтон» серьезно прибавил в мускулах за последние годы. Поэтому в матчах навылет против них не будет просто никому.
По данным Elite Prospects, «Вашингтон» в следующем сезоне станет самой тяжелой командой Национальной хоккейной лиги. Средний вес хоккеистов «Кэпиталз» составляет 93,79 кг. Это на 0,3 кг больше, чем у идущего вторым «Далласа» — 93,48 кг. А «Колорадо», занявший последнее место в этом топе, отстает от команды Александра Овечкина аж на 5 кг — 88,46 кг. Серьезная разница. Особенно в НХЛ, где борьба происходит буквально на каждом сантиметре площадки.
В плане роста у банды Спенсера Карбери тоже все в полном порядке — ее средний рост составляет 187,96 см. Это четвертое место в лиге. Больше только у все того же Далласа«(188,52 см), “Флориды” (188,58 см) и “Рейнджерс” (188,82 см).
«Многие ребята говорят о физической мощи команды. Это заставляет всех думать: “Я играю с Вилли, у меня есть Бун Дженнер, это здорово. Я не единственный, кто физически силен в команде”. Поэтому, когда несколько парней действительно проявляют соревновательный дух и жестко играют против соперников, неизбежны физически напряженные матчи. А когда у нас есть команда, которая вдруг стала немного сильнее, это большой плюс», — говорил Спенсер Карбери.
В составе «Кэпиталз» и так было достаточно элитных хоккеистов силового плана. Взять хотя бы Тома Уилсона, Александра Овечкина, Алексея Протаса и Илью Протаса. В межсезонье к ним добавились Венсан Деарне (201 см, 103 кг), Алекс Так (193 см, 99 кг), Джастин Холл (193 см, 93 кг), Бун Дженнер (188 см, 93 кг) и Джордан Кайру (188 см, 89 кг). Самый тяжелый игрок «Кэпиталз» — Алексей Протас. Он весит почти 114 кг. На втором месте Александр Овечкин (108 кг). Далее идут вышеупомянутые Деарне (103 кг), Илья Протас и Том Уилсон (102 кг), а также Пьер-Люк Дюбуа (99 кг). А самым легким игроком команды Александра Овечкина стал молодой защитник Коул Хатсон, вес которого равен 79 кг. Все остальные хоккеисты «Вашингтона» весят не меньше 81 кг.
«Кэпиталз» давно отдают приоритет габаритам и физической силе в своем составе, особенно после успешного использования таких игроков, как Овечкин, Уилсон, Ти Джей Оши, Брукс Орпик и др., на пути к завоеванию Кубка Стэнли в 2018 году. Брайан Маклеллан, бывший генеральный менеджер команды и нынешний президент по хоккейным операциям, заявил в 2021 году, что, по его мнению, «размер и мастерство — это залог победы, особенно в плей-офф». Крис Патрик работает под руководством Маклеллана с момента прихода в организацию в 2008 году и, судя по громким трансферам, которые он совершил за последний месяц, похоже, разделяет мнение своего босса", — писал журналист НХЛ Крис Серулло.
Разумеется, большие росто-весовые показатели — это не гарантия победы в Кубке Стэнли. Для завоевания самого престижного клубного трофея в мировом хоккее недостаточно быть просто большой и сильной командой. Однако у «Вашингтона» есть дополнительная мотивация — последний сезон Александра Овечкина. Команда наверняка постарается подарить своему капитану настоящую сказку. Ови заслуживает этого как никто другой.