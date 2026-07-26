Банда Овечкина будет крушить всех соперников без разбору? «Вашингтон» — самая мощная команда НХЛ в новом сезоне

«Кэпиталз» давно отдают приоритет габаритам и физической силе в своем составе, особенно после успешного использования таких игроков, как Овечкин, Уилсон, Ти Джей Оши, Брукс Орпик и др., на пути к завоеванию Кубка Стэнли в 2018 году. Брайан Маклеллан, бывший генеральный менеджер команды и нынешний президент по хоккейным операциям, заявил в 2021 году, что, по его мнению, «размер и мастерство — это залог победы, особенно в плей-офф». Крис Патрик работает под руководством Маклеллана с момента прихода в организацию в 2008 году и, судя по громким трансферам, которые он совершил за последний месяц, похоже, разделяет мнение своего босса", — писал журналист НХЛ Крис Серулло.