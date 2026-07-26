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Шесть россиян вошли в предварительный состав сборной мира на Матч звезд НХЛ-2027

Одиннадцать российских хоккеистов вошли в предварительный состав сборной мира на Матч звезд Национальной хоккейной лиги 2027 года.

Источник: AP 2024

Одиннадцать российских хоккеистов вошли в предварительный состав сборной мира на Матч звезд Национальной хоккейной лиги 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В список включены нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), а также вратари Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Матч звезд НХЛ 2027 года пройдет в новом формате: пять национальных команд — Канада, США, Швеция, Финляндия и сборная мира — проведут круговой турнир в формате «3 на 3». Каждая сборная будет состоять из девяти полевых хоккеистов и двух вратарей.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

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