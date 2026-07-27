«Следующий сезон будет для меня решающим». Мичков — о «Филадельфии», новом контракте и ЧМ по футболу

Судьба Матвея Мичкова — одна из главных загадок в предстоящем сезоне НХЛ. Форвард «Филадельфии», на которого до приезда в Америку возлагали очень большие надежды, довольно невзрачно провел первую половину прошлой регулярки, иногда даже не попадал в состав команды, имел проблемы с физической подготовкой. Во многом именно эти аспекты стали ключевыми в желании руководства «Флайерз» подумать над возможным продлением контракта с нападающим позднее, посмотрев на его результаты в предстоящем сезоне.
В интервью «СЭ» Матвей рассказал о деталях переговоров, подвел итоги Матча года и высказался о возможном допуске сборной России к международным соревнованиям.
— Какие эмоции остались после Матча года?
— Великолепная организация! Спасибо Мише Сергачеву и Артемию Панарину, остались теплые эмоции в летнее время. Все русские болельщики встретились вместе, пели гимн, это пробирает до мурашек. Когда счет был 0:0, то я подумал: «Не дай бог мы не забьем ни одного гола». Круто, что получилась результативная игра.
— Как проходит ваша подготовка к предстоящему сезону?
— Готовлюсь и тренируюсь. У меня не было отпуска, потому что работал по индивидуальной программе. Следующий сезон будет для меня решающим.
— Видел, что вы тренируетесь со звездами: Овечкиным, Панариным, Сергачевым. Они дают советы?
— Конечно, Тема Панарин — настоящий технарь, обладает всеми качествами, круто бросает. Беру многие аспекты на вооружение, чтобы использовать их в следующем сезоне.
— Ведутся ли переговоры по новому контракту?
— Пока что нет.
— Можно ли сказать, что контракт Лео Карлссона показывает развитие лиги?
— Потолок растет, лига развивается. Надо работать так, чтобы получать такие контракты. Я должен быть таким же заветным игроком и буду к этому стремиться. В лиге огромная конкуренция, все хотят много зарабатывать, но не каждый готов выкладываться больше, чем другие. Нужно пахать больше остальных.
— Хотели бы играть с Лео в команде? «Филадельфия» кидала ему оффершит.
— Всегда хочу, чтобы в команде играли крутые игроки, поэтому да.
— Можно ли сказать, что команда готова к новой ступени и может стать претендентом на Кубок Стэнли?
— Надеюсь на это. Приложим все усилия, чтобы взять чашку.
— Следите ли за новостями о возможном возвращении России на международную арену?
— Особо нет времени следить за всеми этими новостями. Надеюсь, что в скором времени нас допустят, потому что российский хоккей всегда находится в топе и происходящее выглядит несправедливо.
— Следили за футбольным чемпионатом мира?
— Да, конечно.
— За кого болели?
— За Аргентину, но она, к сожалению, проиграла. У нее уже есть чемпионство. В следующий раз будет играть лучше.
— Какие эмоции остались от турнира?
— Не знаю, я особо не вникал в новые форматы турнира. Я люблю смотреть футбол и следить за определенными личностями.