«Следующий сезон будет для меня решающим». Мичков — о «Филадельфии», новом контракте и ЧМ по футболу

Судьба Матвея Мичкова — одна из главных загадок в предстоящем сезоне НХЛ. Форвард «Филадельфии», на которого до приезда в Америку возлагали очень большие надежды, довольно невзрачно провел первую половину прошлой регулярки, иногда даже не попадал в состав команды, имел проблемы с физической подготовкой. Во многом именно эти аспекты стали ключевыми в желании руководства «Флайерз» подумать над возможным продлением контракта с нападающим позднее, посмотрев на его результаты в предстоящем сезоне.