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«Следующий сезон будет для меня решающим». Мичков — о «Филадельфии», новом контракте и ЧМ по футболу

Поговорили на Матче года с нашим форвардом, который в последнее время крайне редко дает интервью.

Источник: Getty Images

Судьба Матвея Мичкова — одна из главных загадок в предстоящем сезоне НХЛ. Форвард «Филадельфии», на которого до приезда в Америку возлагали очень большие надежды, довольно невзрачно провел первую половину прошлой регулярки, иногда даже не попадал в состав команды, имел проблемы с физической подготовкой. Во многом именно эти аспекты стали ключевыми в желании руководства «Флайерз» подумать над возможным продлением контракта с нападающим позднее, посмотрев на его результаты в предстоящем сезоне.

В интервью «СЭ» Матвей рассказал о деталях переговоров, подвел итоги Матча года и высказался о возможном допуске сборной России к международным соревнованиям.

— Какие эмоции остались после Матча года?

— Великолепная организация! Спасибо Мише Сергачеву и Артемию Панарину, остались теплые эмоции в летнее время. Все русские болельщики встретились вместе, пели гимн, это пробирает до мурашек. Когда счет был 0:0, то я подумал: «Не дай бог мы не забьем ни одного гола». Круто, что получилась результативная игра.

— Как проходит ваша подготовка к предстоящему сезону?

— Готовлюсь и тренируюсь. У меня не было отпуска, потому что работал по индивидуальной программе. Следующий сезон будет для меня решающим.

— Видел, что вы тренируетесь со звездами: Овечкиным, Панариным, Сергачевым. Они дают советы?

— Конечно, Тема Панарин — настоящий технарь, обладает всеми качествами, круто бросает. Беру многие аспекты на вооружение, чтобы использовать их в следующем сезоне.

— Ведутся ли переговоры по новому контракту?

— Пока что нет.

— Можно ли сказать, что контракт Лео Карлссона показывает развитие лиги?

— Потолок растет, лига развивается. Надо работать так, чтобы получать такие контракты. Я должен быть таким же заветным игроком и буду к этому стремиться. В лиге огромная конкуренция, все хотят много зарабатывать, но не каждый готов выкладываться больше, чем другие. Нужно пахать больше остальных.

— Хотели бы играть с Лео в команде? «Филадельфия» кидала ему оффершит.

— Всегда хочу, чтобы в команде играли крутые игроки, поэтому да.

— Можно ли сказать, что команда готова к новой ступени и может стать претендентом на Кубок Стэнли?

— Надеюсь на это. Приложим все усилия, чтобы взять чашку.

— Следите ли за новостями о возможном возвращении России на международную арену?

— Особо нет времени следить за всеми этими новостями. Надеюсь, что в скором времени нас допустят, потому что российский хоккей всегда находится в топе и происходящее выглядит несправедливо.

— Следили за футбольным чемпионатом мира?

— Да, конечно.

— За кого болели?

— За Аргентину, но она, к сожалению, проиграла. У нее уже есть чемпионство. В следующий раз будет играть лучше.

— Какие эмоции остались от турнира?

— Не знаю, я особо не вникал в новые форматы турнира. Я люблю смотреть футбол и следить за определенными личностями.