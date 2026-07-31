«Официальный матч за “Динамо”? Сразу откажусь». Новое интервью Овечкина — о чемпионстве, финале ЧМ и Ролане Гусеве

«Если брать НФЛ, Супербоул, то там представление вообще идет 40 минут. Играешь два тайма, потом у тебя большой перерыв и следом еще два тайма. Это же бизнес, деньги. Я к этому нормально отношусь. Даже не заметил, что на ЧМ перерыв был почти полчаса. Думал, минут 15−20», — сказал Овечкин.