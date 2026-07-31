«Официальный матч за “Динамо”? Сразу откажусь». Новое интервью Овечкина — о чемпионстве, финале ЧМ и Ролане Гусеве

Пока в НХЛ идет межсезонье, Александр Овечкин вернулся в Россию. Во время отдыха он заглянул в гости к каналу Fonbet, где пообщался с Андреем Аршавиным, Никитой Филатовым и Константином Тюкавиным. Спортсмены коснулись разных тем: говорили о «Динамо», чемпионате мира по футболу и, конечно же, хоккее.
О чемпионстве «Динамо»
Не секрет, что Овечкин — воспитанник и большой поклонник бело-голубых. Поэтому потенциальное золото футбольной команды динамовцев обсуждал активно.
«Дать мотивацию на чемпионство? У них был такой шанс. Когда с “Краснодаром” играли. Я такого давно не видел, чтобы вся Москва, центр во флагах “Динамо”. Было очень серьезно, интересно, столько болельщиков. Идешь по улице и видишь флаги, шарфы, фанатов… Это было супер», — вспомнил эмоции Александр.
Также у легендарного хоккеиста спросили, что он готов сделать в случае победы «Динамо» в РПЛ. «Давайте думать. Татуировка? Точно нет. Поучаствовать в параде? С удовольствием, если пригласят», — отметил Овечкин.
Еще у Александра спросили, готов ли он сыграть за «Динамо» в официальном матче. Нападающий наотрез отказался.
«Сразу нет. Там борьба за очки, можно получить травму, потому что какой-нибудь защитник тебе случайно наступит на ногу», — прокомментировал хоккеист.
О любимом футболисте
Спросили у Овечкина и о его симпатиях среди футболистов. Александр ответил честно.
«Ролан Гусев. Помню, ходил на стадион, стоял с фанатами. У меня шарф был, я все песни и кричалки знал… Очень расстроился, когда он ушел. У “Динамо” тогда вообще были плачевные времена», — признался спортсмен.
По словам Овечкина, один из его любимых динамовских составов — тот, который собрали в конце 2000-х.
«Там, конечно, команда хорошая собралась. Понятное дело, с “Зенитом” тяжело тягаться, но зато показывали красивую игру. Болельщики приходили, даже в Химки. И атмосфера на стадионе была шикарная. Хорошее время», — отметил форвард.
О чемпионате мира
Рассуждая о завершенном недавно ЧМ-2026, Овечкин признался: финал между Испанией и Аргентиной (1:0) его не впечатлил.
«Нудный, скучный, только два момента в первом тайме. Когда удалился игрок Аргентины, все стало понятно… Справедлива ли победа Испании? По тому, что мы увидели в финале, да. Но лучший игрок турнира для меня — Лео Месси», — признался Александр.
При этом нашумевшее шоу в перерыве финального матча нападающего не смутило — привык.
«Если брать НФЛ, Супербоул, то там представление вообще идет 40 минут. Играешь два тайма, потом у тебя большой перерыв и следом еще два тайма. Это же бизнес, деньги. Я к этому нормально отношусь. Даже не заметил, что на ЧМ перерыв был почти полчаса. Думал, минут 15−20», — сказал Овечкин.
О Матче года и фотографии с молодоженами
25 июля в Санкт-Петербурге прошел Матч года — Александр тоже принял в нем участие. Команда нападающего победила в напряженной схватке по буллитам — 10:9. Александр признался: понравилось играть в Северной столице.
«Первый раз был на “СКА Арене” и остался приятно удивлен. Стадион очень красивый, все грамотно сделано, все билеты продали, и атмосфера просто шикарная. Ну и матч получился зрелищным», — отметил спортсмен.
В ту же поездку Овечкин случайно оказался на свадьбе — кадры, сделанные молодоженами, завирусились в соцсетях. По словам хоккеиста, ситуация не была запланирована — и повторять за деньги он ее не будет.
«Это я спускался на матч в Питере. Шли по лестнице муж, жена, и я иду с клюшкой. Попросили — сфоткался, и все — поехал на игру. Дорого ли повторить такую историю? Без шансов», — сказал Александр.
О самой идее благотворительных встреч Овечкин отозвался хорошо.
«Я считаю, если бы в футболе тоже какие-то матчи такие организовывали, было бы прикольно. Ну, слушай, у нас есть возможность помогать людям, которые нуждаются в помощи. Мы это делаем, самое главное, от чистого сердца. Приезжаем, получаем удовольствие и еще помогаем детям», — подчеркнул хоккеист.
О разнице футбола и хоккея
Под конец интервью Аршавин и Овечкин устроили традиционный спор о том, кому играть тяжелее — футболистам или хоккеистам. Экс-игрок «Зенита» и сборной России назвал игру на льду «спортом-курортом» — на это Александр ответил однозначно.
«Ты выйди на любом уровне, прокатись в зону атаки, в зону обороны. Если что, туда и обратно. И ты там бежишь не на полусогнутых, а в полную силу. Потому что если ты потеряешь своего игрока, то, соответственно, шанс гола очень высок. Правильно? То же самое, когда ты бежишь в зону атаки, потому что понимаешь: есть вариант забросить», — сказал Овечкин.
Автор: Егор Сергеев