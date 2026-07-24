«Прилетая в Америку, всегда хочу вернуться в Россию». Аршавин — о ЧМ, Овечкине и величии Месси

ФИФА выгодно, чтобы Месси был в финале, но специально этого не делали
— Многие ждали финала Франция — Аргентина, как повторение 2022 года. А какой финал хотели увидеть вы?
— Я хотел Францию — Англию. Потому что Франция, на мой взгляд, была сильнейшей командой турнира. И думал, что Англия обыграет Аргентину в полуфинале. Но так не случилось.
— Англию сильно критиковали за то, что после забитого гола она села к своим воротам, особенно в последние 20 минут.
— Я этого не понял. Когда ты за 20 минут начинаешь играть на своей линии штрафной, а Кейн вообще оказывается на радиусе, то рано или поздно ты пропустишь. Такое же случилось и в матче Египет — Аргентина, когда африканская сборная вела 2:0, а в конце села в оборону и перестроилась на шесть защитников. Англия сама виновата, и футбол ее наказал. И Месси тоже наказал их.
— Беллингем для вас не раскрылся с новой стороны?
— Мне кажется, до травмы, когда он играл за «Боруссию», был даже ярче. Сейчас нет той стабильности. Если бы он был в порядке, то и против Аргентины должен был проявить себя, но этого не случилось.
— Англия сохранила Тухеля, и кажется, что строится новая команда. Может, к Евро наконец-то добьется результата?
— Про Англию мы всегда так говорим. У них хорошее поколение, это было видно и на прошлом Евро. Но результат — только третье место. Хотя и этого они добились впервые за долгие десятилетия. Единственный вопрос, что будет с командой, если Кейн уйдет. Не знаю, кто сможет его заменить. Может быть, Олли Уоткинс? Хотя это не такого калибра нападающий, как Кейн. Но в остальном сборная очень сильная, молодая и перспективная. Потенциал огромный, поэтому они и были в полуфинале.
— А какое общее впечатление от Аргентины?
— Я вообще думал, что будет провал, потому что Месси уже не тот. Но они выступили отлично. Месси, конечно, великая фигура. Лучший игрок в истории. В финале не сложилось, но здесь больше заслуга сильной Испании, чем слабость Аргентины.
— Многие футбольные люди говорят, что в Аргентине был только Месси, а без него они бы из группы не вышли. Согласны?
— Так нельзя говорить, есть Мартинес, Альварес, Де Пауль — все они чемпионы мира. Просто игра заточена на Месси. Я видел матч с Алжиром вживую, парни находятся в выгодной позиции, но все равно разворачиваются в сторону Месси и отдают ему. Он уже колдует. Но неужели, например, Энцо Фернандес и Леандро Паредес плохие игроки? Конечно же, нет. Когда у тебя есть Месси, лучшая скрипка, то глупо не играть на ней.
— Согласны с тем, что Родри признали лучшим игроком турнира?
— Для меня Месси должен был стать лучшим игроком. Родри действовал классно и многое значил для Испании. Но то, как Месси провел турнир… Конечно, он для меня лучший.
— Видели теорию заговора, что Аргентину «тянули» в финал — отменяли карточки, не засчитывали офсайды у соперников?
— Слышал эту нить. Думаю, ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина, это очевидно. Но чтобы специально кто-то что-то делал, то у меня такого мнения не сложилось.
— А еще говорят, Аргентину попросили «слить» финал, чтобы получить голоса в Европе. Бред?
— Бред, конечно. Для меня — однозначно.
— Франция вас не разочаровала? Видели яркого Олисе, Мбаппе, яркие контратаки, но в финал так и не вышли.
— По турниру они меня, наоборот, очаровали. Много классных игроков в одной команде, и как они все вместе действуют. Но Испания просто съела их, как удав кролика, и не поперхнулась. В целом Франция мне нравилась.
— Сложилось ощущение, что Испания является командой без яркого персонажа. Это не скучно для вас?
— Немного скучновато, хочется яркости. Но нельзя сказать, что они играли кисло. Продемонстрировали высочайшее мастерство, хорошее владение мячом, много полезных действий впереди совершали. Но у них вот такой стиль.
— Ямаль на этом чемпионате — открытие или разочарование?
— Меня он точно не разочаровал. Кажется, был не полностью физически готов и не смог показать все свои лучшие качества. Кое-где обыгрывал, создавал опасность, но требования к нему были завышены.
— Вы видели финал, полуфиналы, шоу в перерыве. Если оценивать как зритель, как вам организация финала?
— Мы ходили на матчи как простые люди. Исключение — у нас были парковки рядом со стадионом. В остальном все отлично: быстрые проходы, понятная навигация. Билеты можно было найти. Но цена не соответствовала тому, что получал зритель. Но как болельщику понравилось — все здорово.
— На финале вы сказали, что все супер, но в России было лучше. Почему?
— Я предположил, что было лучше. Потому что в наших городах, где проходил чемпионат мира, все было для болельщиков. По улицам гуляли люди из разных стран, бесплатные активности, входы, проходы. А в Америке все коммерциализировано, поблажек практически не было. Все как в обычное время происходило.
Овечкин в порядке, удар поставлен
— На этом чемпионате мира было много событий. Что стало для вас самым ярким на этом турнире, чего вы никогда раньше не видели?
— Меня вряд ли чем-то можно сильно удивить — я уже многое видел. Наверное, открытый ларек с хот-догами, который мы устроили на Пятой авеню… Вернее, не мы, а наши партнеры. Вот это, мне кажется, был самый яркий эпизод.
— Успели почувствовать на себе работу в общепите — эту запару?
— Вообще, моя мама работала в общепите, я с детства бывал и на кухне, и за барными стойками. Так что знаком с этим изнутри и снаружи. И готовить мне в целом нравится.
— Вы встречались со многими известными людьми, перекинулись парой слов с Сеском Фабрегасом. А что осталось за кадром? Может, успели обсудить что-то важное?
— Мы поговорили минут пять — семь, не больше. В репортаже, понятно, не все показали. Я сказал ему, что недавно встретился с Сашей Глебом на финале Кубка России. И мы тогда обсуждали, что Сеск станет следующим тренером «Барселоны». Я ему это передал.
— Как он отреагировал?
— Ответил положительно, как и положено. Естественно, он не скажет: «Да, я точно буду тренировать “Барселону”. Но я думаю, что он к этому готов.
— А встреча с Капелло? Мы помним, что у вас с ним были не самые позитивные отношения.
— У меня с ним особо отношения не успели сложиться, когда Фабио работал в сборной России. Он сидел со своим другом или коллегой, я подошел, поздоровался. И все, потом сел за соседний стол.
— Вы говорили, что он вас даже не узнал.
— По глазам было видно, когда я подошел, они у него немного «поплыли». Но я себя обозначил. Шучу. Просто многие хотят поздороваться с Капелло, тем более во всей этой чехарде во время игры. Там отель был полон людей из ФИФА, так что он, наверное, уже и не обращает внимания.
— Это ваша пятая или шестая поездка в США. Что-то еще смогло удивить? Или уже все как дома?
— Америка разная. Если бы мы в прошлый раз успели на каньон… Сейчас мы были в городах. Города как города. А вот природа, необычные места, вот они запоминаются больше.
— Вы ведь любите, когда в комментариях указывают на ошибки. Но под вашими видео из путешествий спокойствие и позитив.
— Вот из-за этого мы с Никитой (Филатов, бывший хоккеист. — Прим. «СЭ») расстраиваемся. Нет повода ответить. Нет, было чуть-чуть критики, просто полили дерьмом без фактуры. На это даже отвечать неинтересно.
— Было ощущение, что зрителям грустно: чемпионат мира заканчивается, и вы уезжаете.
— Мне не было грустно. Понимаю, что людям, возможно, грустно, потому что это было долго и, мне кажется, качественно для зрителя. Но я всегда, когда прилетаю в Америку, хочу вернуться домой, в Россию. Как бы пафосно это ни звучало, но это честно. И когда в любое другое место приезжаю, то я тоже хочу вернуться домой.
— Вы еще участвовали в челлендже с Овечкиным. Он в порядке?
— Мы в прошлом году записывали мини-сериал, где он менял профессию. Тогда я узнал, что он левоногий и удар у него поставленный. Футбольное понятие у него есть. А здесь он просто не играл в футбол, только челленджи. Поэтому где-то выиграл он, где-то я.
— За Овечкиным закрепился образ простого русского мужика. Это совпадает с реальностью?
— Мне кажется, в его случае это так и есть. Просто рекламодатели используют этот образ.
— Удавалось следить за нашим футболом?
— Сложно, все-таки разные полюса. Но видел результат Суперкубка.
— «Спартак» пытался добиться переигровки матча с «Зенитом»…
— Думаю, это было невозможно.
БЛИЦ
— Лучший игрок чемпионата мира?
— Месси.
— Главное открытие?
— Не знал про Хулиана Киньонеса из Мексики. И еще понравился Хулио Энсисо из Парагвая.
— Главное разочарование?
— Честно, не было кого-то, кто разочаровал. Наверное, сборная Туниса. Такое ощущение, что люди собрались в аэропорту, случайно получили билеты и пытались играть в футбол на чемпионате мира.
— Лучший матч, который вы видели живьем?
— Англия — Аргентина. И по игре, и по эмоциям.
— Оценка по десятибалльной шкале для этого чемпионата мира?
— Я бы поставил 9. Я ни на одном другом зарубежном чемпионате мира не был. Кроме того, что в аэропорту подолгу обыскивали команды и африканскому арбитру из Сомали (Омару Абдулкадиру Артану. — Прим. «СЭ») не дали визу, это дико. А так для обычного болельщика все было здорово.
Автор: Артем Бухаев