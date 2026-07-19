Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

Игры за бронзу, или «утешительные финалы», как их часто называют, каждые четыре года вызывают оживленные дискуссии. Нужны ли они? Стоит ли их отменить? Все эти вопросы всегда остаются без ответа, а ФИФА молча вносит их в календарь очередного чемпионата мира. Что логично, ведь это целая дополнительная встреча, на которой можно заработать немалые деньги.