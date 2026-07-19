Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

«Англия не хочет играть, мы тоже. Но есть цель и матч, который нужно провести», — сказал после поражения в полуфинале главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
«Никто из наших футболистов, как и никто из французов, не хочет играть в этом матче. Все играют ради победы на чемпионате мира, но сложилось так, как сложилось», — вторил Дешаму после встречи с Аргентиной Томас Тухель.
Игры за бронзу, или «утешительные финалы», как их часто называют, каждые четыре года вызывают оживленные дискуссии. Нужны ли они? Стоит ли их отменить? Все эти вопросы всегда остаются без ответа, а ФИФА молча вносит их в календарь очередного чемпионата мира. Что логично, ведь это целая дополнительная встреча, на которой можно заработать немалые деньги.
Разумеется, никто не собирался бойкотировать игру, хотя Дешам с Тухелем вряд ли преувеличивали. Для сборных уровня Франции и Англии участие в матче за бронзу, как минимум, вызывает неловкость. И даже историческое принципиальное противостояние двух государств не спасает ситуацию. Команды вышли на встречу, как на товарищескую.
Конечно, и составы не были оптимальными. Тухель оставил в запасе Кейна, Беллингема, Андерсона и Пикфорда, Дешам — Дембеле, Упамекано, Кунде, Барколя и Тчуамени. Правда, обе атаки все равно выглядели мощно. У французов остались Мбаппе с Олисе, а у британцев вышли сразу четыре номинальных атакующих полузащитника — Сака, Роджерс, Эзе и Рэшфорд.
Даже удивительно, что при таком обилии футболистов нападения счет открыл единственный оставшийся опорник — Дуэ обрезался на своей половине поля, а Райс подхватил мяч, протащил его и забил.
Французы ответили неплохим ударом Шерки — вратарь англичан Хендерсон не слишком уверенно, но справился. Следом Сака после прохода уложил мяч под штангу, но арбитры зафиксировали офсайд.
Уже по дебюту матча стало понятно, что он будет открытым, хотя вряд ли кто-то в этом сомневался. Одна атака сменялась другой, однако забивала только Англия — на 18-й минуте Райс навесил на Консу с углового, и защитник сделал счет 2:0.
После паузы на водопой карнавал продолжился. Через пару минут после того, как Мбаппе не смог переиграть Хендерсона, Сака забил третий матч англичан.
Это был последний матч Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, так что к концу тайма он чувствовал себя ужасно. И в раздевалке явно устроил разнос, потому что совершил сразу четыре перестановки разом. Тухель ответил только заменой Рэшфорда на Уоткинса.
И Франция проснулась! Как и Англия, она забила на третьей минуте тайма — камбэк открыл Мбаппе. Вскоре капитан ассистировал вышедшему на замену Барколя, и финалисты прошлого чемпионата мира почувствовали, что могут сотворить невозможное.
Англия поникла, хотя на исходе часа могла забить — Тоуни замыкал подачу с углового. Тут же великолепный момент не реализовал Олисе — рядом со штангой. Какое-то время Хендерсон сохранял преимущество англичан в два мяча, но Мбаппе все же сделал свое диктаторское дело и забил десятый мяч на этом чемпионате мира и 22-й в истории, обойдя Месси.
Сразу после перерыва на водопой Олисе мог отличиться, но не реализовал момент. Вышедший на поле Беллингем тоже должен был забивать, но и он не сумел этого сделать.
Моментов хватало на три-четыре игры, но и в этом калейдоскопе был один ключевой. Он произошел на 81-й минуте: после красивейшей комбинации французов Олисе почти с 11-метровой отметки посылал мяч в открытый угол, однако немыслимым образом не попал в створ.
Безумие не закончилось и на этом. «Трехцветные» не собирались мириться с поражением, и на шестой добавленной минуте Дембеле забил четвертый гол французов!
Конец? Конечно, нет! Еще через пару минут Беллингем с центра поля убежал к воротам и наконец-то установил окончательный счет — 6:4!
Это был фантастический матч без обороны, больше похожий на показательные выступления, какие бывают у фигуристов после официальных соревнований. Пожалуй, именно такими и должны быть игры за бронзу.
Дешам после финального свистка даже не выглядел расстроенным, а улыбался, пожимая руку Тухелю. Немец же принес сборной Англии первую медаль за 60 лет, что уже неплохо.
Вот бы и финал оказался таким же результативным!
Гоша Чернов