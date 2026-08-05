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Скандальный игрок НХЛ снялся в «Одиссее». Что известно о Шоне Эйвери

Шон Эйвери, на счету которого более 500 матчей в НХЛ, снялся в «Одиссее» Кристофера Нолана.

Источник: РБК Спорт

При этом для бывшего хоккеиста это уже 11-й полнометражный фильм в кинокарьере. Чем известен Эйвери — в материале «РБК Спорт».

В новом фильме «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана снялся бывший хоккеист Шон Эйвери, который во время своей карьеры был одним из самым ненавидимых игроков в НХЛ.

В этом фильме 46-летнему Эйвери досталась роль Лаодаманта, одного из воинов Одиссея. При этом он снялся уже в 11 полнометражных фильмах, включая три последние у Нолана.

Источник: Соцсети

Во время хоккейной карьеры Эйвери был известен в первую очередь своей грубой игрой, а также тем, что регулярно попадал в различные скандалы.

Карьера в НХЛ

В НХЛ Эйвери выступал в 2001—2012 годах за «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Всего на счету силового форварда 580 матчей в регулярном чемпионате, 247 (90+157) очков и целых 1533 штрафные минуты. За десять сезонов в НХЛ он заработал более $20 млн.

В опросе хоккеистов НХЛ 2007 года более 66% назвали Эйвери самым ненавистным игроком в лиге.

Источник: ХК "Нью-Йорк Рейнджерс"

«Правило Эйвери»

В ходе третьего матча серии первого раунда плей-офф 2008 года против «Нью-Джерси Девилз» Эйвери во время игры в большинстве повернулся лицом к голкиперу Мартину Бродеру и стал размахивать руками и клюшкой перед его лицом, чтобы отвлечь и заблокировать обзор. Обычно игроки, закрывающие обзор вратарю, стоят спиной и смотрят на шайбу. Это большинство в итоге привело к тому, что «Рейнджерс» забросили шайбу.

На следующий день НХЛ выпустила толкование правила неспортивного поведения, охватывающее действия, подобные тому, что совершил Эйвери. За это теперь полагался малый штраф. В народе оно стало известно как «правило Эйвери».

Комментарии о «бывших»

2 декабря 2008 года Эйвери на тренировке «Далласа» перед игрой с «Калгари Флеймз» заявил журналистам: «Я просто хочу прокомментировать, как в НХЛ стало обычным делом, когда парни встречаются с моими бывшими (он использовал грубое выражение sloppy seconds. — РБК). Не знаю, что это значит, но наслаждайтесь игрой».

В то время две бывшие девушки Эйвери встречались с другими игроками НХЛ: актриса Элиша Катберт с защитником «Флеймз» (и будущим мужем) Дионом Фанефом, а модель Рейчел Хантер — с форвардом «Кингз» Джарретом Столлом.

В течение нескольких часов НХЛ отстранила Эвери на неопределенный срок за «поведение, наносящее ущерб лиге или хоккею». Его комментарии были встречены почти единодушным осуждением со стороны «Далласа», коллег-игроков и болельщиков. Позднее хоккеист извинился, назвав свои действия «неуместными» и «неудачной попыткой подогреть интерес к игре». НХЛ в итоге наложила на него шестиматчевую дисквалификацию, а после ее завершения за «Даллас» он больше не играл.

Источник: Соцсети

Проблемный развод

10 октября 2015 года Эйвери женился на модели Хилари Роде. 28 июля 2020 года у пары родился сын Нэш.

В 2022 года Рода подала на развод, заявив что Эйвери жестоко обращался с ней и их сыном. Позднее Эйвери был задержан по подозрению в домашнем насилии, и суд выдал временный запретительный приказ, обязывающий его держаться на расстоянии 100 ярдов от Роды, ее места работы и школы их сына. В итоге ему не было предъявлено никаких обвинений. Эйвери утверждает, что с тех пор они помирились.

После хоккея

С момента своего последнего матча в НХЛ в декабре 2011 года Эйвери успел поучаствовать в сезоне 2014 года «Танцев со звездами» на канале ABC, выбыв на второй неделе, в 2017 году написал мемуары под названием «Ледовые приключения: воспоминания о бурной жизни и жестком хоккее» (Ice Capades: A Memoir of Fast Living and Tough Hockey), а 2025-м в соавторстве с Лесли Коэн выпустил любовный роман о хоккее «Летнее катание» (Summer Skate).

Источник: Соцсети

Свою первую роль в кино Эйвери получил еще во время игровой карьеры. Он сыграл в байопике 2005 года о легендарном хоккеисте Морисе Ришаре The Rocket, исполнив роль бывшего защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Боба Дилла.

А после завершения спортивной карьеры кинокарьера пошла в гору. Например, он снялся в двух фильмах с Марком Уолбергом в главной роли, режиссером которых был Питер Берг: «День патриота» (Patriots Day, 2016) и «22 мили» (Mile 22, 2018). Снимался он и в «Амстердаме» (Amsterdam, 2022) с Кристианом Бэйлом и Марго Робби, а также в продолжении культовой комедии с Адамом Сэндлером «Счастливчик Гилмор 2» (Happy Gilmore 2, 2025).

Источник: Соцсети

У Нолана Эйвери появился в трех последних фильмах. В «Доводе» (Tenet, 2020) у него была небольшая роль солдата, в «Оппенгеймере» (Oppenheimer, 2023) он уже спорил в кадре с Киллианом Мерфи и Мэттом Дэймоном, а в «Одиссее» (The Odyssey, 2026) был одним из воинов Одиссея.

Новый сезон НХЛ стартует 30 сентября. Главными фаворитами на победу в Кубке Стэнли являются «Каролина», «Колорадо» и «Флорида». На их чемпионство «Фонбет» дает коэффициент 8,0. На победу «Эдмонтона» коэффициент составляет 11,0, на победу «Вегаса» — 12,0.