Скандальный игрок НХЛ снялся в «Одиссее». Что известно о Шоне Эйвери

В 2022 года Рода подала на развод, заявив что Эйвери жестоко обращался с ней и их сыном. Позднее Эйвери был задержан по подозрению в домашнем насилии, и суд выдал временный запретительный приказ, обязывающий его держаться на расстоянии 100 ярдов от Роды, ее места работы и школы их сына. В итоге ему не было предъявлено никаких обвинений. Эйвери утверждает, что с тех пор они помирились.