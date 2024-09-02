Россия останется изгоем, а заменит ее Норвегия? На Олимпиаду-2026 пробилась Латвия, Казахстан проиграл словакам

Накануне сразу три команды получили путевки на Олимпийские игры 2026 года. В Италию пробились сборные Латвии, Словакии и Дании. Интересно, что все решалось в заключительных матчах квалификационных турниров. Хозяева встречались со своими главными конкурентами, но в итоге Рига, Братислава и Ольборг синхронно отпраздновали попадание на Олимпиаду. А что же со сборной России?
Витолиньш вывел Латвию на Олимпиаду
Первой сборной, которая обеспечила себе путевку в Италию, стала сборная Латвии. Латыши, надо отдать им должное, прошлись катком по всем соперникам и не дали усомниться в своем превосходстве. Особенно легко им дался матч с Украиной, которую возглавляет бывший игрок «Вашингтона» Дмитрий Христич.
Этот результат, впрочем, не был удивителен. Матч со Словенией, которой на этот раз не помог легендарный Анже Копитар, сложился чуть сложнее, но хозяева турнира все равно контролировали ход встречи. Вот и французы не создали реальных проблем команде Витолиньша. Даже несмотря на то, что Стефан Да Коста своим голом поставил точку в очном матче, а форвард «Коламбуса» Александр Тексье стал лучшим бомбардиром олимпийской квалификации.
Главными героями сборной Латвии стали вратарь Кристерс Гудлевскис, защитник «Флориды» Увис Балинскис, а также Родриго Аболс и Каспарс Даугавиньш. Ну и куда без вклада наставника? Харийс Витолиньш стал тренером, который не только принес латвийской команде первые в истории медали чемпионата мира, но и вывел ее на Олимпиаду. Бывший помощник Олега Знарка прямо сейчас востребованее бывшего босса.
Казахстан проиграл словакам из КХЛ
К сожалению, другая сборная, представляющая страну бывшего СССР, на Олимпиаду не попала. Сборная Казахстана по хоккею последний раз участвовала в Олимпийских играх в Турине в 2006 году, то есть до создания КХЛ. Значит ли это, что наша лига, а вместе с ней и «Барыс», не помогли казахстанскому хоккею? Но скорее причина в том, что нынешнее поколение и близко не соответствует уровню, на котором играли братья Корешковы. Да и своего представителя в НХЛ, в отличие от Николая Антропова тех лет, в нынешней казахстанской сборной нет.
Изначально шансов пробиться на Олимпиаду у сборной Казахстана было немного. Венгрия и Австрия им были по зубам. Собственно, их подопечные Болякина и обыграли, пусть в случае с австрийцами и не без труда. Куда сложнее было надеяться на успех в матче со Словакией — хозяевами квалификации, на помощь которым приехали не только игроки НХЛ во главе с Томашем Татаром, но и трое представителей КХЛ. Гернат, Грман и Лишка стали причастны к выходу Словакии на Олимпиаду, а форвард «Северстали» даже отличился в игре с Казахстаном. Лишка сделал счет 3:0, после чего казахстанцы уже не в силах были отыграться.
Сборная Казахстана не пробилась на Олимпиаду, а целый ряд клубов пострадали от того, что отпустили своих игроков на квалификационный турнир. Это и «Адмирал», и «Металлург», за который играют сразу несколько казахстанских обладателей Кубка Гагарина во главе с Никитой Михайлисом. Но кому олимпийская квалификация сорвала подготовку к сезону, так это «Барысу». Пока Олег Болякин пытался сделать невозможное, Дэвид Немировски был вынужден лепить Франкенштейна из игроков чемпионата Казахстана и легионеров. То, что главный тренер астанинского клуба не подержал в руках сборников, еще аукнется «Барысу».
Норвегия может заменить Россию?
Третьим участником олимпийского хоккейного турнира в Италии стала Дания. Дубли Никласа Йенсена и Патрика Русселя помогли им обыграть в ключевом матче соседей из Норвегии. И все это притом, что норвежцы открыли счет уже на 26-й секунде встречи. Постарались 37-летний Матс Цукарелло и 40-летний Патрик Торесен. А в игре со сборной Великобритании бородатый «викинг», ранее выступавший за «Салават Юлаев» и СКА, оформил хет-трик! Перформанс Торесена не может не восхищать, но как команда Дания оказалась сильнее. Впрочем, теоретически Патрик еще имеет шансы отправиться в Италию.
Шанс Торесену и его стране дарит политическая обстановка в мире и позиция МОК. Дело в том, что из двенадцати стран одна вакансия отдана хозяевам-итальянцам, три проходят благодаря победе в квалификации, а еще восемь — это лидеры мирового рейтинга ИИХФ. Среди тех, кто наверху этой иерархии, и Россия. Да только представить, что сейчас мировые спортивные власти допустят нашу страну, пусть даже под нейтральным флагом, трудно. А из тех, кто участвовал в квалификации, наилучший рейтинг именно у сборной Норвегии. Именно она — главный претендент на замену России.
Автор: Дмитрий Ерыкалов