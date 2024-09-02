Россия останется изгоем, а заменит ее Норвегия? На Олимпиаду-2026 пробилась Латвия, Казахстан проиграл словакам

К сожалению, другая сборная, представляющая страну бывшего СССР, на Олимпиаду не попала. Сборная Казахстана по хоккею последний раз участвовала в Олимпийских играх в Турине в 2006 году, то есть до создания КХЛ. Значит ли это, что наша лига, а вместе с ней и «Барыс», не помогли казахстанскому хоккею? Но скорее причина в том, что нынешнее поколение и близко не соответствует уровню, на котором играли братья Корешковы. Да и своего представителя в НХЛ, в отличие от Николая Антропова тех лет, в нынешней казахстанской сборной нет.