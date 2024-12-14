Кинэн считает, что российские хоккеисты должны выступать на Олимпиаде

«Россия должна быть не только на молодежном чемпионате мира, но и на Олимпиаде 2026 года. Эти обсуждения будут продолжаться, — сказал Кинэн. — Конечно, с соревновательной точки зрения и интереса к чемпионатам мира на любом уровне — юниорском, молодежном, взрослом, — сейчас турнирам, без сомнения, не хватает сборных России. Но надо понимать, что принятые решения были сделаны за пределами спортивного мира. Это политика».