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Кинэн считает, что российские хоккеисты должны выступать на Олимпиаде

По мнению канадского тренера, международным турнирам не хватает сборных России.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккеисты сборной России должны выступать на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер сборной легионеров Фонбет — Континентальной хоккейной лиги на Кубке Первого канала Майк Кинэн.

Решением Международной федерации хоккея сборные России и Белоруссии не допущены до участия в соревнованиях с фервраля 2022 года.

«Россия должна быть не только на молодежном чемпионате мира, но и на Олимпиаде 2026 года. Эти обсуждения будут продолжаться, — сказал Кинэн. — Конечно, с соревновательной точки зрения и интереса к чемпионатам мира на любом уровне — юниорском, молодежном, взрослом, — сейчас турнирам, без сомнения, не хватает сборных России. Но надо понимать, что принятые решения были сделаны за пределами спортивного мира. Это политика».

«Спорт играет огромную роль в жизни людей. Он объединяет народы. И это одна из причин, по которой я приехал в Россию сейчас. Чтобы помочь объединить людей, а не разъединить из-за политики», — добавил он.