Кинэн считает, что российские хоккеисты должны выступать на Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккеисты сборной России должны выступать на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер сборной легионеров Фонбет — Континентальной хоккейной лиги на Кубке Первого канала Майк Кинэн.
Решением Международной федерации хоккея сборные России и Белоруссии не допущены до участия в соревнованиях с фервраля 2022 года.
«Россия должна быть не только на молодежном чемпионате мира, но и на Олимпиаде 2026 года. Эти обсуждения будут продолжаться, — сказал Кинэн. — Конечно, с соревновательной точки зрения и интереса к чемпионатам мира на любом уровне — юниорском, молодежном, взрослом, — сейчас турнирам, без сомнения, не хватает сборных России. Но надо понимать, что принятые решения были сделаны за пределами спортивного мира. Это политика».
«Спорт играет огромную роль в жизни людей. Он объединяет народы. И это одна из причин, по которой я приехал в Россию сейчас. Чтобы помочь объединить людей, а не разъединить из-за политики», — добавил он.