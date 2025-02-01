Совет IIHF в течение трех дней должен вынести рекомендацию по участию россиян в Олимпиаде

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) на предстоящем заседании определит, выступят ли сборные России и Белоруссии в разных возрастах на соревнованиях сезона-2025/26. Прежде всего, ожидается, какую рекомендацию IIHF примет по участию сборной России в Олимпийских играх 2026 года в Италии.
По решению IIHF российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на мировом первенстве в 2025 году.
В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. При этом МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в командных видах спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин. На Олимпиаде в Париже выступили 15 российских спортсменов.
Заседание совета пройдет в очном формате в Швейцарии, где находится штаб-квартира IIHF. В воскресенье состоятся консультативные встречи, принятие основных решений запланировано 3 и 4 февраля. Президент IIHF Люк Тардиф ранее сообщал ТАСС, что в этот период времени точно станет ясно, сыграют ли российские и белорусские команды на чемпионатах мира в своих возрастах.
Выборы главы МОК пройдут 20 марта, на пост претендуют семь человек — Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч — младший (Испания), Фейсал аль-Хусейн (Иордания), Давид Лапартьян (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония) и Йохан Элиаш (Великобритания). Ряд претендентов ранее высказались за возвращение российских спортсменов на соревнования в том числе в командных видах спорта.
Франция готова заменить Россию на Олимпиаде.
IIHF каждый год на заседании совета в начале года обсуждает вопрос о возможности возвращения сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой. Сейчас повышенное внимание к совету приковано из-за вопроса выступления российских хоккеистов на зимней Олимпиаде. Сборная России стала чемпионом Игр в 2018 году, а спустя четыре года в Пекине проиграла финнам в финале.
Без россиян уровень проходящих чемпионатов мира точно не повысился, в скоротечном олимпийском турнире с присутствием игроков Национальной хоккейной лиги сборной России также будет не хватать. В последний раз отечественные хоккеисты не играли на Олимпиаде в 1952 году, Советский Союз не участвовал в тех Играх.
Тардиф ранее заявлял, что решение о допуске россиян на Олимпиаду является прерогативой МОК. В этой же организации на вопрос о сроках принятия решения отсылают в IIHF. Однако Тардиф еще в самом начале года во время молодежного чемпионата мира обмолвился, что решение по допуску россиян на Олимпиаду должно быть принято в феврале для того, чтобы поскорее решить организационные вопросы по проведению олимпийского турнира.
В случае недопуска россиян на Олимпиаде выступит сборная Франции — страны, гражданином которой является президент IIHF. Французская команда является лучшей из не попавших на Игры по итогам олимпийского квалификационного турнира.
Кто входит в совет IIHF.
Совет IIHF является руководящим органом федерации, принимает и выносит ключевые решения в плане развития международного хоккея, его нынешний состав был избран на полугодовом конгрессе, проходившем в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Решения о продлении отстранения россиян и белорусов с 2022 года совет выносил в феврале-марте, одобрения со стороны ежегодного конгресса, проходящего в мае, не требуется. Именно в Санкт-Петербурге Тардиф и стал президентом, победив на выборах и сменив многолетнего главу федерации швейцарца Рене Фазеля, всегда относившегося к России с симпатией. В совет были избраны представители Чехии, Швеции, Латвии, двое представителей Финляндии, что не способствовало смягчению позиции IIHF по отношению к России за прошедшие три года.
Тем неожиданней стала недавно озвученная позиция одного из членов совета председателя Шведской хоккейной ассоциации Андерса Ларссона, который сказал, что сборная Швеции не будет бойкотировать турниры в случае участия в них россиян. Хотя именно из-за угрозы бойкота в НХЛ и профсоюзе игроков решили не приглашать российских хоккеистов на предстоящий в Канаде и США Турнир четырех наций.
В состав совета также входит представитель Киргизии, отвечающий за азиатское направление в развитии хоккея. Россию с 2021 года в совете представляет специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре. Двукратный призер Олимпийских игр и финалист Кубка Стэнли в качестве игрока Буре в предыдущие годы не допускался до обсуждения участия россиян в международных турнирах из-за конфликта интересов. На предстоящее заседание совета Буре приглашен, но возможно, что в обсуждении вопроса допуска сборной России он участвовать не сможет.
В случае удачного для россиян рассмотрения вопроса допуска советом IIHF отечественная команда, как и в других видах спорта, выступит в нейтральном статусе. При этом неизвестно, как будет формироваться команда, учитывая временное отстранение Олимпийского комитета России. Федерация хоккея России (ФХР) наверняка также будет рассматриваться как нежелательная организация. Нельзя забывать и то, что ФХР сейчас судится с IIHF, не желая выплачивать штраф за участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, которая тогда была под юрисдикцией федерации, вратаря Ивана Федотова.
«В благоприятный исход не очень верю судя по тому, что происходит в футболе, где нас не допустили до отбора на чемпионат мира. Думаю, что Международная федерация футбола даже лояльней к России, чем Международная федерация хоккея. В IIHF очень серьезные соперники в лице финнов, скандинавов. Убежден, пока СВО не кончится, нам на международной арене места не будет», — высказал ТАСС мнение двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров.
Вряд ли в IIHF согласятся со словами двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова об условиях допуска до Олимпиады. «Мне кажется, хоккейная сборная должна ехать на турнир с флагом и гимном, символизируя вид спорта, который у нас очень успешный, а также все наши традиции. С этими атрибутами мы и должны возвращаться», — пояснил он.