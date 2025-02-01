Совет IIHF в течение трех дней должен вынести рекомендацию по участию россиян в Олимпиаде

Совет IIHF является руководящим органом федерации, принимает и выносит ключевые решения в плане развития международного хоккея, его нынешний состав был избран на полугодовом конгрессе, проходившем в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Решения о продлении отстранения россиян и белорусов с 2022 года совет выносил в феврале-марте, одобрения со стороны ежегодного конгресса, проходящего в мае, не требуется. Именно в Санкт-Петербурге Тардиф и стал президентом, победив на выборах и сменив многолетнего главу федерации швейцарца Рене Фазеля, всегда относившегося к России с симпатией. В совет были избраны представители Чехии, Швеции, Латвии, двое представителей Финляндии, что не способствовало смягчению позиции IIHF по отношению к России за прошедшие три года.