Тардиф: МОК запросил у IIHF состав групп на Олимпийские игры 2026 года без россиян

В начале февраля совет IIHF продлил санкции в отношении российских и белорусских команд на сезон-2025/26 с оговоркой, что решение может поменяться в случае изменения политической ситуации в мире. Ранее ТАСС сообщал, что в IIHF ожидают получить решение МОК по вопросу допуска российской команды до Игр в конце мая или начале июня.