Тардиф: МОК запросил у IIHF состав групп на Олимпийские игры 2026 года без россиян

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) состав групп на турнир Олимпиады 2026 года без сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.
Ранее ТАСС сообщал, что окончательное решение относительно участия сборной России по хоккею в олимпийском турнире 2026 года будет принято позднее.
«Запросил ли МОК у IIHF состав групп на Олимпиаду без сборной России? Да, состав групп и расписание турнира», — заявил Тардиф.
Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что решение о недопуске сборной России до Олимпиады было принято после консультаций между IIHF и МОК.
В начале февраля совет IIHF продлил санкции в отношении российских и белорусских команд на сезон-2025/26 с оговоркой, что решение может поменяться в случае изменения политической ситуации в мире. Ранее ТАСС сообщал, что в IIHF ожидают получить решение МОК по вопросу допуска российской команды до Игр в конце мая или начале июня.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. В случае допуска на Олимпиаду сборная России сыграет в одной группе с командами США, Словакии и Латвии.