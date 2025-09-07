Дацюк — об Олимпиаде-2026: без сборной России турнир будет неполноценным

«Всё-таки я нахожусь в хоккее, и я, наверное, за олимпийским турниром буду следить, буду его смотреть. Туда поедут игроки из НХЛ, тоже будет интересно посмотреть. Но я всё-таки не теряю надежды, что нашу сборную включат [в число участников Олимпиады], мне верится, что это случится. Тогда это был бы самый сильный олимпийский турнир.



Если кто-то из сильных команд, те же Швеция или Финляндия, не едут на турнир, то, конечно, это теряет смысл, то же самое и с нашей сборной. А так это становится чуть-чуть неполноценным, без нашей команды совсем становится скучно смотреть за этими турнирами», — приводит слова Дацюка ТАСС.