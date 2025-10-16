Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

В НХЛ обеспокоены подготовкой арены для Олимпиады-2026

Строительство арены задерживается, а тестовые игры на ней могут быть отменены.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн обеспокоен тем, что на Олимпиаде 2026 года игроки могут выступать на непроверенном льду. Комментарий функционера приводит портал The Athletic.

Ранее Associated Press сообщило, что строительство арены «Санта Джулия» в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается и тестовые игры, запланированные на декабрь, отложены и могут быть отменены, что не позволит проверить качество льда до начала турнира.

«Последние два года мы были обеспокоены состоянием катков, особенно главного, но это ответственность МОК [Международного олимпийского комитета], — сказал Беттмэн. — Мы приглашенные гости, но они знают о наших опасениях, и мы ожидаем, что они выполнят все обещания по созданию первоклассного, с точки зрения конкуренции, объекта».

Игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые с 2014 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

