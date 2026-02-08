Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.46
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.57
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Вратари ездят на гольф-карах из раздевалок ко льду на Олимпиаде. Расстояние между точками слишком большое

Хоккейные вратари на Олимпиаде-2026 перемещаются на гольф-карах от раздевалок до льда.

Отмечается, что это происходит на арене «Санта-Джулия» в Милане из-за слишком большого расстояния. Полевым игрокам приходится идти пешком.

«Мне это нравится и кажется забавным. Ты почти не можешь двигаться в полной экипировке, а ехать довольно далеко. Нужен крепкие мышцы, чтобы держаться». — сказал вратарь сборной Франции Антуан Келлер.

«Мне это не мешает. Нужно беречь ноги, понимаете?» — заявил чех Лукаш Достал.

«Я чувствую себя особенным. Я благодарен, что не нужно идти пешком. Это просто ужасно, особенно если нужно надевать чехлы на коньки», — сказал голкипер Кристерс Гудлевскис.

Тренер Чехии Рулик про лед на арене в Милане: «У меня никаких иллюзий, будет крайне нелегко. Я решил даже не читать отчеты».