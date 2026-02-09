Роман Ротенберг: «Полноценное возвращение России должно произойти после Олимпиады-2026. Ждем решения МОК, чтобы была не рекомендация, а уже приказ»

Сборные России были отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.
— Многие федерации получают допуск на международные старты, но у хоккея по-прежнему нет новостей. Вас это обижает?
— У нас все живет и развивается. В субботу была новость, что МОК обсуждал вопрос возвращения членства ОКР и вообще России на международные соревнования.
Из 50 федераций допустили только 13. Ранее это была рекомендация. Теперь же МОК обсуждает все в другом формате.
Наше полноценное возвращение должно произойти после Олимпиады в Италии. Ждем решения МОК, чтобы была не рекомендация, а уже приказ допустить все федерации сборной России, — сказал Ротенберг журналистам.
