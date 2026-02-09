Ричмонд
Йоси о Швейцарии на ОИ-2026: «Медали — наша цель. Мы провели несколько хороших ЧМ и набрали обороты. Здесь команды другие, но у нас стало больше уверенности»

Защитник сборной Швейцарии и «Нэшвилла» Роман Йоси сказал, что команда хочет завоевать медали на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

"Конечно, это наша цель. Мы знаем, с кем предстоит столкнуться, какие команды сыграют здесь. Но я думаю, что мы можем быть уверены в своей игре. Конечно, это другой уровень в сравнении с чемпионатом мира. Но мы провели несколько хороших ЧМ и набрали обороты.

За последние несколько лет в Швейцарии поменялся настрой. Когда я только начинал, всегда было так — на ЧМ нужно выйти в четвертьфинал, а там посмотрим. Может, случится сенсация.

В последние годы все уже было иначе — четвертьфинал по сути был первым шагом, а потом мы боролись за медали. Это большой шаг вперед для швейцарского хоккея. Конечно, команды на Олимпиаде другие, но у нас стало гораздо больше уверенности", — сказал Йоси.