Йоси о Швейцарии на ОИ-2026: «Медали — наша цель. Мы провели несколько хороших ЧМ и набрали обороты. Здесь команды другие, но у нас стало больше уверенности»

"Конечно, это наша цель. Мы знаем, с кем предстоит столкнуться, какие команды сыграют здесь. Но я думаю, что мы можем быть уверены в своей игре. Конечно, это другой уровень в сравнении с чемпионатом мира. Но мы провели несколько хороших ЧМ и набрали обороты.
За последние несколько лет в Швейцарии поменялся настрой. Когда я только начинал, всегда было так — на ЧМ нужно выйти в четвертьфинал, а там посмотрим. Может, случится сенсация.
В последние годы все уже было иначе — четвертьфинал по сути был первым шагом, а потом мы боролись за медали. Это большой шаг вперед для швейцарского хоккея. Конечно, команды на Олимпиаде другие, но у нас стало гораздо больше уверенности", — сказал Йоси.