Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.42
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Плющев о сборной от Ларионова без игроков КХЛ: «Игорь последователен, ментально он в НХЛ. Отсюда в составе простенький Задоров — иноагент всегда подтянет иноагента»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о варианте состава сборной России от Игоря Ларионова.

— Много шума вызвала условная сборная России на Олимпиаде-2026 от Игоря Ларионова, в которой главный тренер СКА не увидел ни одного игрока КХЛ. Удивлены?

— Не удивлен выбору Ларионова — удивлен шуму.

— Поясните.

— Игорь как никогда последователен. Об этом говорит и его интервью еще из восьмидесятых годов, о котором на этой неделе нам напомнил Интернет. Еще тогда он сформулировал свои принципы — и много десятилетий им соответствует.

Человек полностью пересадил себя на почву североамериканского хоккея, а все, что связано с хоккеем СССР и России, вызывает или комплексы, или раздражение. В итоге ты физически живешь в России и работаешь в КХЛ, но ментально по-прежнему там — в НХЛ и Северной Америке.

Это определенная идеология — и ее нужно понимать. Отсюда в обороне сборной Ларионова, например, простенький Задоров — а не, скажем, лицо нынешней КХЛ Шарипзянов. Как говорится, иноагент всегда подтянет иноагента. Так чему тут удивляться? — сказал Плющев.

Плющев об антирекорде СКА: «Ларионов покинул страну, которая дала ему все, потом вернулся. Может, в идеологическом плане что-то не складывается».