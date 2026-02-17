Сборная Франции исключила защитника Кринона из состава после драки с канадцем Уилсоном на Олимпиаде

30-летний хоккеист в матче против сборной Канады (2:10) в групповом турнире подрался с форвардом соперника Томом Уилсоном.
Согласно заявлению Федерации хоккея Франции (FFHG), после матча с игроком провели беседу в присутствии президента федерации Пьер-Ив Жербо.
"Эта беседа была направлена на то, чтобы напомнить игроку о личных обязательствах, которые он взял на себя в рамках своего отбора в олимпийскую сборную Франции.
Федерация принимает к сведению решение международной федерации — органа, компетентного выносить решения о нарушениях правил игры на Олимпийских играх — не применять дополнительных санкций в отношении соответствующих игроков.
Тем не менее, FFHG намерена напомнить о ценностях каждого игрока, носящего майку сборной Франции, а также об их обязанности вести себя образцово, особенно в случае Олимпийских игр.
Таким образом, вызывающее поведение Пьера Кринона при выходе на лед, даже несмотря на то, что его только что исключили из соревнований за драку, является явным нарушением олимпийского духа, а также наносит ущерб ценностям нашего спорта. В полном согласии с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции было принято решение не допускать его участия в следующих матчах", — говорится в заявлении FFHG.
Джон Купер
Йорик Трей
Джордан Биннингтон
Хулиан Хунка
(00:00-40:00)
Антуан Келлер
(c 40:00)
06:12
Пьер Кринон
08:41
Том Уилсон
(Коннор Макдэвид, Дрю Даути)
08:54
Флоран Дуэ
(Жюстин Аддамо)
09:33
Девон Тэйвз
(Сидни Кросби, Кэйл Макар)
18:49
Трэвис Санхейм
19:56
Марк Стоун
25:37
Кевин Бозон
31:54
Йоанн Овитю
32:10
Кэйл Макар
(Сидни Кросби, Коннор Макдэвид)
37:16
Маклин Селебрини
37:35
Сидни Кросби
(Марк Стоун)
40:20
Коннор Макдэвид
(Том Уилсон, Маклин Селебрини)
41:28
Саша Трей
(Жюстин Аддамо, Пьер Кринон)
45:14
Бо Хорват
(Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт)
50:46
Брэндон Хагель
(Ши Теодор, Нэйтан Маккиннон)
51:22
Пьер Кринон
51:47
Маклин Селебрини
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
53:01
Том Уилсон
53:01
Том Уилсон
53:01
Том Уилсон
53:01
Пьер Кринон
53:01
Пьер Кринон
53:01
Пьер Кринон
55:02
Нэйтан Маккиннон
57:33
Кэйл Макар
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Кайл Рехман
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит