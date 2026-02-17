Сборная Франции исключила защитника Кринона из состава после драки с канадцем Уилсоном на Олимпиаде

Таким образом, вызывающее поведение Пьера Кринона при выходе на лед, даже несмотря на то, что его только что исключили из соревнований за драку, является явным нарушением олимпийского духа, а также наносит ущерб ценностям нашего спорта. В полном согласии с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции было принято решение не допускать его участия в следующих матчах", — говорится в заявлении FFHG.