IIHF: французский хоккеист был наказан за провокацию зрителей

16 февраля Французская федерация хоккея отстранила Кринона от матчей сборной до конца Олимпиады за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном. Инцидент произошел в третьем периоде при счете 10:2 в пользу канадцев. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца игры.