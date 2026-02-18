Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.20
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.63
П2
5.30
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.63
П2
4.32
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.86
П2
4.39
Хоккей. Мужчины
не начался
Словакия
:
Германия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Амур
П1
X
П2

IIHF: французский хоккеист был наказан за провокацию зрителей

Пьер Кринон подрался с канадцем Томом Уилсоном в матче группового этапа на Олимпиаде.

Источник: Getty Images

МИЛАН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон был дисквалифицирован национальной федерацией за провокационные действия по отношению к болельщикам. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

16 февраля Французская федерация хоккея отстранила Кринона от матчей сборной до конца Олимпиады за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном. Инцидент произошел в третьем периоде при счете 10:2 в пользу канадцев. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца игры.

«Проблема не в драке, а в том, что игрок провоцировал болельщиков, когда покидал лед», — сказал Тардиф.

В матче плей-офф за выход в четвертьфинал французы проиграли сборной Германии со счетом 1:5.

Канада
10:2
3:1, 3:0, 4:1
Франция
Хоккей, Мужчины, Группа A
15.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Йорик Трей
Вратари
Джордан Биннингтон
Хулиан Хунка
(00:00-40:00)
Антуан Келлер
(c 40:00)
1-й период
06:12
Пьер Кринон
08:41
Том Уилсон
(Коннор Макдэвид, Дрю Даути)
08:54
Флоран Дуэ
(Жюстин Аддамо)
09:33
Девон Тэйвз
(Сидни Кросби, Кэйл Макар)
18:49
Трэвис Санхейм
19:56
Марк Стоун
2-й период
25:37
Кевин Бозон
31:54
Йоанн Овитю
32:10
Кэйл Макар
(Сидни Кросби, Коннор Макдэвид)
37:16
Маклин Селебрини
37:35
Сидни Кросби
(Марк Стоун)
3-й период
40:20
Коннор Макдэвид
(Том Уилсон, Маклин Селебрини)
41:28
Саша Трей
(Жюстин Аддамо, Пьер Кринон)
45:14
Бо Хорват
(Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт)
50:46
Брэндон Хагель
(Ши Теодор, Нэйтан Маккиннон)
51:22
Пьер Кринон
51:47
Маклин Селебрини
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
53:01
Том Уилсон
53:01
Том Уилсон
53:01
Том Уилсон
53:01
Пьер Кринон
53:01
Пьер Кринон
53:01
Пьер Кринон
55:02
Нэйтан Маккиннон
57:33
Кэйл Макар
Статистика
Канада
Франция
Штрафное время
33
35
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Кайл Рехман
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит