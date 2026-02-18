IIHF: французский хоккеист был наказан за провокацию зрителей

МИЛАН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон был дисквалифицирован национальной федерацией за провокационные действия по отношению к болельщикам. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
16 февраля Французская федерация хоккея отстранила Кринона от матчей сборной до конца Олимпиады за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном. Инцидент произошел в третьем периоде при счете 10:2 в пользу канадцев. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца игры.
«Проблема не в драке, а в том, что игрок провоцировал болельщиков, когда покидал лед», — сказал Тардиф.
В матче плей-офф за выход в четвертьфинал французы проиграли сборной Германии со счетом 1:5.
Джон Купер
Йорик Трей
Джордан Биннингтон
Хулиан Хунка
(00:00-40:00)
Антуан Келлер
(c 40:00)
06:12
Пьер Кринон
08:41
Том Уилсон
(Коннор Макдэвид, Дрю Даути)
08:54
Флоран Дуэ
(Жюстин Аддамо)
09:33
Девон Тэйвз
(Сидни Кросби, Кэйл Макар)
18:49
Трэвис Санхейм
19:56
Марк Стоун
25:37
Кевин Бозон
31:54
Йоанн Овитю
32:10
Кэйл Макар
(Сидни Кросби, Коннор Макдэвид)
37:16
Маклин Селебрини
37:35
Сидни Кросби
(Марк Стоун)
40:20
Коннор Макдэвид
(Том Уилсон, Маклин Селебрини)
41:28
Саша Трей
(Жюстин Аддамо, Пьер Кринон)
45:14
Бо Хорват
(Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт)
50:46
Брэндон Хагель
(Ши Теодор, Нэйтан Маккиннон)
51:22
Пьер Кринон
51:47
Маклин Селебрини
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
53:01
Том Уилсон
53:01
Том Уилсон
53:01
Том Уилсон
53:01
Пьер Кринон
53:01
Пьер Кринон
53:01
Пьер Кринон
55:02
Нэйтан Маккиннон
57:33
Кэйл Макар
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Кайл Рехман
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит