Женская сборная США отказалась от встречи с Трампом после победы на Олимпиаде. Обиделись из-за шутки президента?

Наиболее ярким стал конфликт с клубом НБА «Голден Стэйт». В 2017 году главный тренер команды Стив Керр решил, что не будет присутствовать на мероприятии с политиком. Позже звезда «Уорриорз» Стефен Карри публично заявил: он тоже не планирует ехать в Белый дом, но обсудит окончательное решение с одноклубниками. Трамп ответил на это высказывание одним постом в соцсетях: «Предложение отозвано».