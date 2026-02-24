Женская сборная США отказалась от встречи с Трампом после победы на Олимпиаде. Обиделись из-за шутки президента?

Хоккеистки американской сборной отказались от встречи с президентом США Дональдом Трампом после победы на Олимпийских играх-2026. При этом ранее политик шутил, что он обязан пригласить женскую команду наравне с мужской.
В чем причина?
Женская сборная США победила команду Канады в финале хоккейного турнира Игр. Мужская команда в воскресенье тоже выиграла золотые медали, обыграв канадцев. Трамп после триумфа по видеосвязи поздравил чемпионов и предложил им прилететь на церемонию своего обращения к конгрессу 24 февраля военным бортом.
«Могу прислать вам военный самолет, если хотите. Это самый крутой вечер и самая важная речь года. Мы вас туда доставим. Должен признаться, я также вынужден позвать вместе с мужской командой еще и женскую. Иначе, думаю, меня ждет импичмент», — цитирует президента The Guardian.
В федерации поблагодарили лидера страны за приглашение, но ответили на него отказом.
«Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской сборной США по хоккею, завоевавшей золотую медаль, и высоко ценим признание их выдающегося достижения. В связи со сроками и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр спортсменки не смогут принять участие. Для них большая честь быть включенными в этот список, и они благодарны за признание», — приводит ответ организации NBC Sports.
Информацию о трудностях женской сборной с графиком подтверждают и два других издания. Associated Press сообщает, что хоккеистки узнали о приглашении только поздно вечером 22 февраля и изменить планы поездки им было затруднительно. ESPN пишет: логистика сыграла роль в решении отказаться посетить Белый дом.
Однако существует и версия, что женская сборная могла обидеться на шутку Трампа об импичменте и на формулировку «вынужден позвать вместе с мужской командой еще и женскую». Спортсменки посчитали эти слова проявлением неуважения.
Кто еще отказывался от встречи с Трампом
Довольно большое количество встреч Трампа срывалось во время его первого президентского срока.
Наиболее ярким стал конфликт с клубом НБА «Голден Стэйт». В 2017 году главный тренер команды Стив Керр решил, что не будет присутствовать на мероприятии с политиком. Позже звезда «Уорриорз» Стефен Карри публично заявил: он тоже не планирует ехать в Белый дом, но обсудит окончательное решение с одноклубниками. Трамп ответил на это высказывание одним постом в соцсетях: «Предложение отозвано».
Не было совместного мероприятия и после второго подряд чемпионства «Голден Стэйт» в 2018-м. А во время следующего выезда в Вашингтон команда встретилась с экс-президентом Бараком Обамой.
Также в 2017-м в Белый дом не приехала и команда НФЛ «Филадельфия Иглз». Трамп узнал, что встречу планируют посетить всего несколько игроков, и по привычке отозвал предложение. Мэр Филадельфии затем назвал Трампа «хрупким эго-маньяком, одержимым размером толпы».