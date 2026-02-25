Пять игроков сборной США пропустили визит в Белый дом на встречу с Трампом

Как сообщает RMNB, пятеро игроков решили не ехать в столицу: Брок Нельсон, Джексон Лакомб, Джейк Гюнцель, Джейк Оттингер и Кайл Коннор. Ни один из них не попал ни на одну из фотографий, сделанных командой во время поездки, при посадке на самолет из Флориды и во время приема в Белом доме.