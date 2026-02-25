Пять игроков сборной США пропустили визит в Белый дом на встречу с Трампом

Большая часть мужской сборной США по хоккею прибыли в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом страны Дональдом Трампом по случаю завоевания золотых медалей Олимпийских игр-2026.
Как сообщает RMNB, пятеро игроков решили не ехать в столицу: Брок Нельсон, Джексон Лакомб, Джейк Гюнцель, Джейк Оттингер и Кайл Коннор. Ни один из них не попал ни на одну из фотографий, сделанных командой во время поездки, при посадке на самолет из Флориды и во время приема в Белом доме.
По информации инсайдера Эллиота Фридмана из Sportsnet, Нельсон, Гюнцель и Эттингер не смогли из-за проблем с расписанием своих команд в НХЛ. В среду вечером «Колорадо» сыграет с «Ютой», «Тампа Бэй» — с «Торонто», «Даллас» — с «Сиэтлом».
Присутствовавшие на мероприятии игроки посетили Белый дом, а затем встретились с Трампом в Овальном кабинете.
Форвард Мэтью Ткачак вручил главе государства свою золотую медаль для фотосессии, а Трамп ответил ему: «Я ее не верну».
