Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Товары для спорта
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
26.02
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
26.02
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
26.02
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.15
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Нефтехимик
П1
X
П2

Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ

За олимпийским матчем между сборными США и Канады в прямом эфире NBC следили 18,6 млн зрителей.

Источник: Getty Images

Решающий матч олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады стал самым рейтинговым спортивным событием, начавшимся до девяти утра по восточному времени, в истории США. Об этом сообщает NBC Sports.

В финале американцы в овертайме обыграли команду Канады со счетом 2:1 и взяли золото мужского хоккейного турнира на Играх. Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джек Хьюз.

За матчем, который начался в 8:15 по восточному времени в прямом эфире следили 18,6 млн зрителей.

Финал Олимпиады-2026 стал вторым по популярности хоккейным матчем в истории телеканала. Он уступает по просмотрам только матчу за золотую медаль между сборными США и Канады на Играх в Ванкувере в 2010 году. Тогда трансляция, которая шла в удобное для зрителей время собрала 27,6 млн просмотров.

Президент США Дональд Трамп лично поздравил сборную с победой в Белом доме.

Для американских хоккеистов это золото стало первым с 1980 года. Тогда США выиграли турнир во многом благодаря победе над сборной СССР. Тот матч известен в спортивном мире как «чудо на льду». По нему в Голливуде даже сняли фильм.