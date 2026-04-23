Париж может стать местом проведения хоккейного турнира на Олимпиаде-2030

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Компания Paris Entertainment Company подала официальную заявку на проведение матчей олимпийского хоккейного турнира 2030 года на двух аренах Парижа, сообщает L'Equipe.
Париж рассматривается как альтернативный вариант после того, как новый мэр Ниццы Эрик Чиотти выступил против проведения хоккейных матчей на местном футбольном стадионе «Альянц Ривьера». В начале апреля мэр Лиона Грегори Дусе предложил принять соревнования по ледовым видам спорта в его городе вместо Ниццы.
Согласно первоначальной заявке, Ницца должна была принять, помимо хоккея, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и керлингу, а также Олимпийскую деревню и медиацентр. Официальная карта мест проведения соревнований, как ожидается, будет опубликована к концу июня.