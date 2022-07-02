Федотов — не первый хоккеист, которому грозит армия. В Омске прятали от НХЛ двух звезд, но они все равно уехали

1 июля в российском хоккее прогремел большой скандал. В Санкт-Петербурге вратаря сборной России Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии. Голкипера доставили в военкомат. Там хоккеисту стало плохо, его увезли на машине скорой помощи в больницу, о чем написали петербургские СМИ. У 25-летнего вратаря 1 мая закончился контракт с ЦСКА. Игрок еще 30 апреля объявил, что хочет попробовать свои силы в НХЛ. 6 мая было объявлено о контракте Федотова с «Филадельфией» на один год. Сезон в Северной Америке стартует только в октябре, поэтому пока Иван готовился в Санкт-Петербурге. Спустя почти два месяца после подписания соглашения он попал в неприятный инцидент. Чем закончится его история с армией пока неизвестно. Но этот случай далеко не первый.

Призыв в армию в СССР был обязательным. Только в хоккее это правило использовали по-своему — делали сильнее армейскую команду из Москвы. Будучи игроком армейского клуба (СКА, ЦСКА), а также «Динамо» (силы МВД), «Локомотива» (железнодорожные силы), хоккеист числился, как проходящий службу. У игроков из других клубов, которые отличались талантом, могли возникать сложности. Были они даже у великого Александра Якушева, который провел карьеру в «Спартаке» и категорически отказывался переходить в ЦСКА.

«Однажды я оказался на грани призыва. Сначала учился в институте, потом у меня как игрока сборной была отсрочка до 27 лет — имелось такое правило. Но, когда заканчивался призывной возраст, все-таки пришли забирать. Часов в девять вечера раздался стук в дверь. Татьяна посмотрела в глазок — а там офицер и два солдата. Спросили про меня, жена ответила: “Его нет дома, он уехал”. Спустя время я осторожно вышел, доехал, в сборной доложил обстановку Всеволоду Боброву и спортивному руководству. Через какое-то время все успокоилось — руководители поговорили с армейскими начальниками и договорились. Меня больше не трогали», — рассказывал Якушев много лет спустя (официальный сайт НХЛ).

А вот двукратного олимпийского чемпиона Евгения Зимина из того же «Спартака» все-таки забрали — в резерв Верховного главнокомандующего. Игроки армейских клубов максимум что делали, так это служили в спортивных ротах.

Проблемы с армией были у хоккеистов и после развала СССР. В 2001 году трех восходящих звезд «Авангарда» сразу после матча в Москве под конвоем увезли в спортроту ЦСКА. Это были Александр Свитов, Станислав Чистов и Кирилл Кольцов. Так покойный президент омского клуба Анатолий Бардин решил помешать игрокам уехать в Америку. «Жили там пару недель. Можно сказать, как настоящие солдаты. Ранний подъем, построение, дисциплина», — рассказывал Чистов. «Ястребы» мало что выиграли после этой истории — продолжил карьеру в Омске только Кольцов, а Чистов и Свитов сезон почти полностью пропустили и в следующее межсезонье все равно уехали в НХЛ.

Покойный Алексей Черепанов проходил службу в Омской железнодорожной бригаде. У нее был подписан договор с «Авангардом», согласно которому молодые хоккеисты команды могли не появляться в части. Впоследствие данный договор был признан незаконным, а командира части уволили.

В последние несколько лет также не обошлось без странных ситуаций. В 2020 году появилась информация, что сотрудника хоккейного клуба «Металлург» Виктора Сухова заподозрили в передаче взяток военкому за освобождение троих спортсменов от армии. Речь шла о защитнике «Авангарда» Алексее Береглазова, защитнике «Амура» Александре Игошеве и нападающем «Витязя» Павле Варфоломееве. Все трое ранее играли за «Металлург».

В апреле этого года в Уфе сотрудники ФСБ задержали бывшего гаишника, который делал военные билеты спортсменам. По предварительным данным, среди его клиентов могли быть сразу несколько футболистов и хоккеистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». Фарита Самигуллина задержали возле «Уфы Арены», прямо во время получения денег за очередное «освобождение» от армии.

Все юноши от 18 до 27 лет, не имеющие отсрочки или освобождения от службы, должны пройти военную службу по призыву в Вооруженных силах. Почему же не все спортсмены оказываются в армии? Большинство получают отсрочку из-за учебы. Оканчивают 11 классов и поступают в университеты, где числятся до 27 лет. После этого уже в армию не призывают. Те, кто отказываются от «учебы» (зачастую для профессиональных спортсменов это все формально), и сталкиваются с подобного рода проблемами. Гораздо логичнее было бы последовать примеру многих европейских стран (Финляндии, Швейцарии, которая не входит в ЕС). Там спортсмены проходят летние сборы, а общий срок службы делится на несколько частей по несколько месяцев, на выходные отпускают домой. Плюс есть официальные отсрочки для профессионалов. Такая система более прозрачна и исключает таких историй, как с Иваном Федотовым.