Клуб из России сыграет в чемпионате Беларуси. Как и почему это получилось?

Есть минское «Динамо» — клуб из Беларуси, выступающий в КХЛ. Теперь появляется «Славутич» — клуб из России, попавший в белорусский чемпионат.

Все уже официально подтверждено. На заседании Совета директоров клубов белорусской Экстралиги объявлено о включении новой команды в высшую лигу. Это и есть тот самый «Славутич» из Смоленска. Российская команда подавала заявку еще в декабре 2023-го — сейчас все состоялось.

Председатель совета директоров клубов ФХБ Артем Каркоцкий объяснил ситуацию формально: «Рад приветствовать наших коллег из Смоленска в числе участников белорусской Экстралиги. Интерес со стороны зарубежных клубов говорит о нашей качественной работе: федерации — в части обеспечения условий для проведения чемпионата и проработки регламента соревнований, клубов — в части привлечения квалифицированных тренеров и игроков для обеспечения хорошей конкуренции в лиге».

По его словам нельзя понять главный момент — причину такого неожиданного перехода.

Кому и зачем это вообще надо?

Удивительно, но все объясняется довольно просто. Руководство «Славутича» беспокоится об экономии на перелетах команды при выездных матчах.

Смоленская область — ближайший регион к Беларуси. Для сравнения: расстояние от Смоленска до Москвы — 399 км, до Минска — 340. Теперь самый дальний выезд — 676 км к «Бресту» из одноименного города, а самый короткий — 132 км к «Локомотиву» из Орши. Везде можно доехать на автобусе.

Еще одна причина принятия российской команды в белорусский чемпионат — спортивная интеграция двух стран. Она происходит в условиях, когда обе сборные отстранены от международных турниров. Вот болельщики каждую весну и наслаждаются лишь бесконечной суперсерией между Беларусью и «Россией 25».

Новый министр спорта России Михаил Дегтярев говорил: «Рассчитываю на дальнейшее развитие взаимоотношений между Россией и Беларусью в сфере физической культуры и спорта, наращивание спортивных обменов, проведение совместных соревнований и реализацию инфраструктурных проектов».

Переход «Славутича» в чемпионат Беларуси идеально сочетается с его программными обещаниями.

Взрослая команда создается на пустом месте, хотя когда-то выигрывала РХЛ

«Славутич» создан в 2010 году. Клуб получил название от древнеславянского названия реки Днепр, на которой стоит Смоленск. Река протекает и через Беларусь, так что есть еще одна географическая привязка новой команды.

Клуб заявили в Первую лигу (третий дивизион). В дебютном розыгрыше он вышел в плей-офф, а заодно открыл детско-юношескую школу. Следующий сезон еще более прорывной — бронзовые медали РХЛ. Тогда же «Славутич» пригласили на финальный турнир, который смоленчане выиграли.

C 2013 по 2015 год смоленчане трижды побеждали в регулярке, а в сезоне-2013/14 завоевали чемпионский титул, обыграв в финале саранскую «Мордовию».

Тогда же РХЛ объединила зоны Запад и Восток в единую таблицу, в связи с чем командам пришлось увеличивать бюджеты из-за дальних перелетов. Для понимания: смоленская команда теперь летала на выездные матчи в Барнаул, до которого 3300 км.

Именно в то межсезонье «Славутич» впервые задумался о вступлении в чемпионат Беларуси. Возникали слухи и о переходе в ВХЛ: результаты позволяли, но мешали привычные проблемы.

«После объединения в РХЛ зон “Запад” и “Восток” “Славутич” не может себе позволить распылять финансовые средства на дорогостоящие перелеты, — рассказывал тогдашний исполнительный директор смоленского клуба Сергей Барков. — По этой же причине мы не можем выступать в вышестоящей лиге ВХЛ, где география команд-участниц также велика. Смоленская область граничит с Беларусью. Кроме того, уровень мастерства в Экстралиге выше, чем в РХЛ — молодые игроки смогут быстрее прогрессировать».

Белорусская сторона тоже была не против. Вот, что говорил исполняющий обязанности председателя ФХРБ Евгений Ворсин:

«Я разговаривал с российской федерацией. Там пообещали рассмотреть просьбу смоленской дружины. Естественно, это надо сделать оперативно. Со своей стороны мы согласовали возможное пополнение со всеми клубами — те поддержали идею. Также изучили календарь и прикинули возможность его реформирования. Регламент же изменений не претерпит».

В те годы на хоккейной карте Беларуси клуба из Смоленска не появилось. Хотя «Славутич» всеми способами демонстрировал готовность вступить в Экстралигу — в межсезонье обязательно ездил в соседнюю страну для товарняков.

Несмотря на увеличение трат, результаты команды хуже не стали — в сезоне-2016/17 снова дошли до финала, где уступили «Ростову». Но это был последний сезон клуба в Первенстве ВХЛ (все тот же третий дивизион) — в 2017 году его расформировали из-за проблем с финансированием.

Остались лишь детские команды, и на сегодняшний день у «Славутича» есть составы с 2008 по 2016 год. Новая взрослая команда создается с нуля. «Уже сегодня много желающих представлять наш регион в профессиональном хоккее, — заявляет губернатор Смоленской области Василий Анохин. — Спортсмены даже готовы переехать в Смоленскую область вместе со своими семьями».

Возникает много вопросов. Похоже, у команды все еще нет спортивного директора, а выступать она будет во дворце спорта «Юбилейный» (вмещает 1300 мест). В лиге это будет одна из самых маленьких арен — меньше только у «Химика» (1200) и «Лиды» (1000). А еще клубу необходим фарм-клуб, ведь это одно из условий участия в Экстралиге. Хватит ли региону денег?

В России представителем Беларуси было не только минское «Динамо»

«Славутич» — это не единственная российская команда, которая рассматривала возможность участия в чемпионате соседней страны. В 2013 году был подобный кейс с прокопьевским «Шахтером», а в 2019-м — с «Оренбургом». Они думали о заявке в казахстанскую лигу.

Белорусские команды тоже не против выступления в российских чемпионатах. Про минское «Динамо», которое играет в КХЛ с момента ее основания, подробно расписывать нет смысла. Есть менее известный пример — «Юность» из Минска. В сезоне-2012/13 этот клуб попал в ВХЛ с амбициями в будущем дорасти до КХЛ.

Получилась странная история: команда не показывала выдающихся результатов, а чемпионат доиграла молодежью из фарма. В итоге она заняла 23 место из 27 клубов, а на следующий сезон даже не заявилась. На официальном сайте команды вообще вышла новость, что главный тренер Михаил Захаров закончил тренерскую карьеру. Это оказалось неправдой.

В МХЛ последние два сезона выступает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, входящий в систему «Динамо» Минска. До плей-офф пока не добирались — третье и четвертое места в Серебряном дивизионе. Это их не первый заход в молодежку — чередовались с «Юностью», «Динамо-Раубичами» и «Минскими зубрами». Выдающихся результатов ни одна из команд не добивалась — дальше первого раунда плей-офф никто не проходил.

Получится ли у «Славутича» показать обратный пример и добиться чего-то серьезного в чемпионате Беларуси?