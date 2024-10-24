Третьяк отметил, что болельщики только выиграют от бесплатного посещения Кубка будущего

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Болельщики, которые захотят прийти на матчи Кубка будущего с участием молодежной и юниорской сборных России по хоккею, только выиграют от возможности бесплатного просмотра игр. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» с 7 по 10 ноября. Помимо обеих российских команд, в круговом турнире примут участие молодежные сборные Белоруссии и Казахстана.
«ФХР продолжает работу по подготовке спортивного резерва и обучению кандидатов в национальную команду. Для талантливых молодых игроков проводятся учебно-тренировочные сборы, а практику международных матчей они получают на турнирах, — сказал Третьяк. — Одно из таких соревнований — Кубок будущего, который проводится третий год подряд и полюбился российским болельщикам. Смотреть матчи молодежной и юниорской сборных всегда интересно. Парни стараются играть зрелищно, комбинационно, на высоких скоростях. В прошлом году в пяти встречах с участием наших команд было заброшено 36 шайб. Более семи голов за игру — такой хоккей всегда нравится зрителям».
«ФХР и Минспорт договорились о поддержке турнира, благодаря этому зрители смогут посетить игры бесплатно. Хоккейные болельщики от этого только выиграют. Ребята, приглашенные в сборную, уже блистают в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, а кто-то регулярно выходит на лед в составе взрослых команд Континентальной и Всероссийской хоккейных лиг», — добавил он.
В рамках турнира 9 ноября пройдут соревнования среди команд в формате «3×3».