Третьяк отметил, что болельщики только выиграют от бесплатного посещения Кубка будущего

«ФХР продолжает работу по подготовке спортивного резерва и обучению кандидатов в национальную команду. Для талантливых молодых игроков проводятся учебно-тренировочные сборы, а практику международных матчей они получают на турнирах, — сказал Третьяк. — Одно из таких соревнований — Кубок будущего, который проводится третий год подряд и полюбился российским болельщикам. Смотреть матчи молодежной и юниорской сборных всегда интересно. Парни стараются играть зрелищно, комбинационно, на высоких скоростях. В прошлом году в пяти встречах с участием наших команд было заброшено 36 шайб. Более семи голов за игру — такой хоккей всегда нравится зрителям».