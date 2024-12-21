«Рубин» победил АКМ в матче «Русской классики» ВХЛ в Туле

ТУЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Тюменский «Рубин» со счетом 1:0 обыграл тульский АКМ в матче «Русской классики» Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле, ее посетили 4 933 зрителя.
Заброшенной шайбой отметился Владислав Джиошвили (36-я минута).
«Рубин» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 53 очка в 36 матчах. АКМ идет на девятом месте с 46 очками после 36 игр. В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях против «Омских крыльев» 24 декабря, АКМ в этот же день на выезде встретится с «Дизелем» из Пензы.
«Русской классикой» называется матч регулярного чемпионата, сыгранный под открытым небом. Традиция берет начало из Национальной хоккейной лиги, где в первых числах января проводится игра «Зимней классики». Первый подобный матч в ВХЛ прошел в 2012 году на стадионе «Центральный» в Красноярске, тогда местный «Сокол» принимал ярославский «Локомотив» (2:3). Все вырученные средства пошли в фонд помощи семьям игроков «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.
В прошлом сезоне встреча «Русской классики» прошла в Ханты-Мансийске, где «Югра» со счетом 3:0 победила АКМ. «Рубин» также принимал участие в подобных матчах: в 2018 году команда в Кургане победила местное «Зауралье» (4:0), а в 2019 году курганцы взяли реванш в Тюмени (4:2).