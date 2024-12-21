«Рубин» победил АКМ в матче «Русской классики» ВХЛ в Туле

«Рубин» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 53 очка в 36 матчах. АКМ идет на девятом месте с 46 очками после 36 игр. В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях против «Омских крыльев» 24 декабря, АКМ в этот же день на выезде встретится с «Дизелем» из Пензы.