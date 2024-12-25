Матч звезд ЖХЛ пройдет 16 февраля в Челябинске

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) состоится 16 февраля на арене «Трактор» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче сыграют сборные Запада и Востока, составы будут объявлены позднее. В команду Запада лучших своих представителей делегируют подмосковное «Торнадо», нижегородское «Торпедо», петербургское «Динамо-Нева» и подмосковный клуб «МСМО 7.62», в команду Востока — уфимская «Агидель», челябинские «Белые Медведицы», красноярская «Бирюса» и екатеринбургский СКСО.
В 2025 году состоится седьмой Матч звезд ЖХЛ, первый прошел в 2017 году в Уфе. Лига была основана в 2015 году.