Доминация «Спартака», равенство на Востоке. Что происходит в сезоне МХЛ

После того, как Иван Демидов полноценно заиграл в СКА, юных суперзвёзд в этом сезоне МХЛ уже не проглядывается, однако состав питерской молодёжки все равно остаётся весьма глубоким, что позволяет «сорок шестым» идти вторыми на Западе. Действующих чемпионов МХЛ всё ещё возглавляет Герман Титов, который пришёл в клуб посреди прошлогоднего плей-офф. «Говорю ребятам в “СКА-1946” не надеяться на других игроков из высших лиг, они должны быть готовы сами выигрывать матчи», — говорил Титов в летнем интервью — а ведь если сезон у СКА пойдёт не так, то «сорок шестые» в теории могут получить мощный десант из основы.