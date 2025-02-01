Команда Запада стала победителем Кубка вызова МХЛ

В матче за Кубок вызова МХЛ ежегодно встречаются сборные Востока и Запада, составленные из лучших игроков команд соответствующих конференций. Кубок вызова МХЛ проводится с 2010 года, в 2021-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. На счету сборной Запада десять побед, у команды Востока — четыре.