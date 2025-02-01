Команда Запада стала победителем Кубка вызова МХЛ

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная Запада со счетом 7:4 победила команду Востока в матче Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Новосибирске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Короткий (8-я, 13-я и 33-я минуты), Максим Филимонов (8), Артем Бондарь (32), Роман Лутцев (47) и Матвей Максимов (56). У проигравших отличились Михаил Федоров (10), Булат Ахсянов (17), Максим Глинский (34) и Егор Климович (37).
Матч в Новосибирске посетили 10 378 зрителей, что является новым рекордом Кубка вызова МХЛ. Предыдущее достижение было установлено в 2011 году в Уфе. Тогда игру посетили 7 950 болельщиков.
В матче за Кубок вызова МХЛ ежегодно встречаются сборные Востока и Запада, составленные из лучших игроков команд соответствующих конференций. Кубок вызова МХЛ проводится с 2010 года, в 2021-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. На счету сборной Запада десять побед, у команды Востока — четыре.
Звездный уик-энд Фонбет — Континентальной хоккейной лиги стартует 8 февраля. В первый игровой день пройдут конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира в формате 3×3. На следующий день состоится вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.