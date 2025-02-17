Российский хоккеист погиб в ДТП спустя 10 дней после своего 28-летия

Авария произошла поздним вечером в субботу, 15 февраля, по дороге из Балезино в Ижевск. Точных подробностей пока неизвестно, но наиболее вероятной причиной считается, что водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречную полосу. Основной удар пришелся на переднее пассажирское кресло. Вместе с Котловым в автомобиле находились его партнеры по команде Александр Нохрин и Кирилл Корепанов, они с многочисленными травмами доставлены в реанимацию. Хоккеисты ехали в Ижевск на воскресный матч.