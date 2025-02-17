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Российский хоккеист погиб в ДТП спустя 10 дней после своего 28-летия

Нападающий команды Ночной хоккейной лиги «Энергия» (Удмуртская республика) Никита Котлов погиб в ДТП, сообщает пресс-служба лиги.

Источник: nhliga.org

Авария произошла поздним вечером в субботу, 15 февраля, по дороге из Балезино в Ижевск. Точных подробностей пока неизвестно, но наиболее вероятной причиной считается, что водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречную полосу. Основной удар пришелся на переднее пассажирское кресло. Вместе с Котловым в автомобиле находились его партнеры по команде Александр Нохрин и Кирилл Корепанов, они с многочисленными травмами доставлены в реанимацию. Хоккеисты ехали в Ижевск на воскресный матч.

«С места аварии парней и жену одного из них доставили в реанимацию. Все в 1-й республиканской больнице сейчас. У Кирилла разрыв внутренних органов. У Саши несколько переломов, закрытая черепно-мозговая травма, раны лица. Никита пережил клиническую смерть, врачам удалось его реанимировать, но в час ночи сердце остановилось. Совсем недавно, 5 февраля, 28 лет ему исполнилось», — приводит Udm-info слова Андрея Иванова, друга пострадавших.