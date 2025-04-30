Массовое побоище на хоккее в Саратове! Все началось с атаки на вратаря, общий штраф — больше 100 минут

Матч плей-офф НХМЛ (вторая по статусу молодежная лига) между саратовским «Кристаллом» и подмосковным «Гранитом» завершился массовой дракой. Всего удаления заработали семь хоккеистов, их суммарный штраф составил более 100 минут.
Атака на вратаря
Скандальный эпизод произошел на последних минутах третьего матча полуфинальной серии. «Кристалл» вел со счетом 7:3, когда один из хоккеистов «Гранита» устроил атаку на вратаря саратовской команды Егора Корзина. Началась потасовка.
В драке приняли участие не только хоккеисты, находившиеся на площадке. Некоторые спортсмены выехали на лед, за что также были наказаны. Всего за драку судьи оштрафовали пятерых игроков «Гранита» — Матвея Челмакина, Михаила Зятькова, Данилу Бызова, Илью Попова и Филиппа Поликарпова. Всех их удалили до конца игры, а суммарный штраф составил больше 100 минут.
В составе «Кристалла» наказали одного человека — за покидание скамейки и агрессию в драке до конца матча судьи удалили Леонида Щеку.
Общая сумма наказаний у обоих клубов впечатляет — хозяева по итогам встречи получили 30 минут, гости — 170.
Примечательно, что зрители на ЛДС «Кристалл» не остались в стороне — на льду были замечены бутылки, брошенные кем-то из болельщиков.
Все решено
Массовая драка стала ярким завершением выступлений «Гранита» в этом плей-офф. Поражение в третьем матче серии со счетом 3:7 стало третьим подряд для подмосковного коллектива. В первом матче «Кристалл» победил 4:2, во втором — 11:5, и теперь отправляется в финал, где его ждет «Тамбов».
До сих пор саратовская команда остается непобежденной в этом плей-офф. В ⅛ финала «Кристалл» в серии одолел «ЭкоНиву» со счетом 3:0, а в четвертьфинале аналогично разобрался с командой «Рязань-ВДВ».
В чемпионате НМХЛ, который проходит под эгидой Федерации хоккея России, принимают участие команды, составленные из хоккеистов в возрасте от 17 до 20 лет.
Егор Сергеев