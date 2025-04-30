Массовое побоище на хоккее в Саратове! Все началось с атаки на вратаря, общий штраф — больше 100 минут

В драке приняли участие не только хоккеисты, находившиеся на площадке. Некоторые спортсмены выехали на лед, за что также были наказаны. Всего за драку судьи оштрафовали пятерых игроков «Гранита» — Матвея Челмакина, Михаила Зятькова, Данилу Бызова, Илью Попова и Филиппа Поликарпова. Всех их удалили до конца игры, а суммарный штраф составил больше 100 минут.