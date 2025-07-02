Ларионов рассказал о первой тренировке с Валерием Харламовым

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первая тренировка с двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира по хоккею Валерием Харламовым была очень волнительной для Игоря Ларионова и оказала на него огромное влияние. Об этом Ларионов рассказал в рамках тематической сессии со спортсменами «Победа как путь: дисциплина, воля, характер» форума «Поколение героев».
«Когда я приехал из команды “Химик” в сборную, меня поставили в одну тройку с Харламовым, — сказал Ларионов. — Для меня, честно говоря, это было, скажем, грандиозное понимание маленьких деталей хоккейного искусства. Я понял, насколько гармонично это понимание игры, была внутренняя боязнь не угодить, не отдать передачу, ошибиться».
«Мы были далеки в развитии, по физике я уступал. По игровой мысли это было что-то необыкновенное, поэтому я всегда об этом говорю. Мне удалось с ним поиграть, быть в одной команде в ЦСКА и в сборной за два месяца перед его гибелью в катастрофе в 1981 году. Эти два месяца оставили огромный след в моей памяти», — добавил он.
Харламов выступал за ЦСКА с 1968 по 1981 год, в составе команды он стал 11-кратным чемпионом СССР. В составе сборной СССР он выиграл золото Олимпийских игр в Саппоро (1972) и Инсбруке (1976), а также восемь раз стал чемпионом мира. Харламов, его жена Ирина и ее двоюродный брат Сергей погибли от травм в результате автомобильной аварии 27 августа 1981 года.