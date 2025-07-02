Ларионов рассказал о первой тренировке с Валерием Харламовым

«Мы были далеки в развитии, по физике я уступал. По игровой мысли это было что-то необыкновенное, поэтому я всегда об этом говорю. Мне удалось с ним поиграть, быть в одной команде в ЦСКА и в сборной за два месяца перед его гибелью в катастрофе в 1981 году. Эти два месяца оставили огромный след в моей памяти», — добавил он.