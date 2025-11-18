ФХР инициирует изменения в протоколы реагирования на травмы в детском хоккее: «Существующая система требует совершенствования»

Травмы шейного отдела позвоночника и головы несут повышенную опасность, поскольку, даже если по внешним признакам повреждения отсутствуют, крайне важно оперативно провести МРТ, чтобы исключить внутреннее кровотечение и другие опасные последствия. Промедление с диагностикой и транспортировкой может стоить ребенку здоровья. Несмотря на очевидную опасность полученной травмы, на лед не была вызвана скорая помощь.