Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.44
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея

Он является обладателем многих рекордов в отечественном хоккее.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Лидер чемпионатов России по числу набранных очков Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея. Церемония состоялась в Новосибирске.

«Волнительно находиться здесь. Очень приятно, горжусь тем, что вошел в Зал славы, мои 35 лет в хоккее не прошли зря. Хотел бы поблагодарить моих родителей, супругу, огромное спасибо всем моим тренерам за их терпение — я был не таким прилежным хоккеистом», — сказал Мозякин.

Помимо Мозякина, в номинации «Игрок» в Зал славы были включены двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Брежнев и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года в составе сборной России Ирина Гашенникова. В номинации «Судья» в Зал славы был введен Михаил Галиновский, в номинации «Тренер» — Дмитрий Богинов, в номинации — «За вклад в развитие хоккея» — врач Борис Сапроненков.

Мозякин завершил игровую карьеру в 2021 году. В составе магнитогорского «Металлурга» он становился обладателем Кубка Гагарина как игрок (2014, 2016) и как помощник главного тренера (2024). В качестве хоккеиста стал лучшим снайпером (556 шайб) чемпионатов России, лучшим ассистентом (656 передач) и лучшим бомбардиром в истории турнира (1212 очков).

В КХЛ Мозякину принадлежит более 70 рекордов по результативности. До октября 2024 года он был лучшим бомбардиром в истории лиги (928), пока его достижение не превзошел форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.

В 2018 году Мозякин стал олимпийским чемпионом, форвард дважды побеждал на мировых первенствах (2008, 2009). В мае 2024 года он покинул тренерский штаб «Металлурга», в настоящее время является директором магнитогорского клуба по развитию.

О Зале славы отечественного хоккея.

Зал славы отечественного хоккея был учрежден Федерацией хоккея России 21 января 2004 года. Он был создан в целях увековечения памяти людей, внесших значительный вклад в развитие этого вида спорта в России и дальнейшей популяризации отечественного хоккея. В него включают игроков, тренеров, функционеров, судей и журналистов, оставивших значимый след в истории отечественного хоккея.