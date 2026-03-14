Новокузнецкий «Металлург» второй раз подряд стал победителем регулярного сезона ВХЛ

У хозяев хет-трик оформил Александр Горшков, по голу забили Марк Верба, Федор Храпов, Дмитрий Шешин и Михаил Шалагин, который набрал 70 (31+39) очков в сезоне и установил новый бомбардирский рекорд ВХЛ за один регулярный чемпионат.
«Металлург» после 61 матча заработал 104 очка и стал победителем регулярного чемпионата ВХЛ-2025/26. Новокузнецкая команда выиграла Кубок ВХЛ второй раз подряд и второй раз в своей истории.
Выступление в ⅛ финала плей-офф «Металлург» начнет с домашних игр 22 и 24 марта.