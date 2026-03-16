Новокузнецкий «Металлург» установил рекорд ВХЛ по голам в «регулярке»

После победы над «Соколом» (14 марта) новокузнецкий клуб стал недосягаем для конкурентов, досрочно завоевав Кубок Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате ВХЛ. Этот приз «Металлург» получит второй год подряд.