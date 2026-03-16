Новокузнецкий «Металлург» установил рекорд ВХЛ по голам в «регулярке»

Новокузнецкий «Металлург» обновил достижение Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) по количеству заброшенных шайб в одном регулярном сезоне, сообщается на сайте клуба.
В понедельник, 16 марта, новокузнецкий клуб дома обыграл «Норильск» (4:1) и довел общее число голов до 226. Предыдущий рекорд (225 шайб) принадлежал воскресенскому «Химику» и держался с сезона 2024/25.
«Металлург» уверенно лидирует в турнирной таблице ВХЛ, набрав 106 очков.
После победы над «Соколом» (14 марта) новокузнецкий клуб стал недосягаем для конкурентов, досрочно завоевав Кубок Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате ВХЛ. Этот приз «Металлург» получит второй год подряд.