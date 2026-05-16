Второй шанс «Химика». Фарм-клуб «Спартака» поборется за титул чемпиона России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая. /ТАСС/. Фарм-клуб «Спартака» «Химик» из Воскресенска и ханты-мансийская «Югра» встретятся в финале чемпионата России по хоккею. Для воскресенцев это второй финал подряд и третий за последние четыре года, в то время как ханты-мансийская команда, игравшая в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2010 по 2018 год, три сезона кряду попадает в четверку лучших.
Первые два матча финальной серии Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) пройдут 16 и 18 мая в Ханты-Мансийске, так как «Югра» имеет преимущество своей площадки за счет более удачного выступления в регулярном чемпионате, где стала второй вслед за новокузнецким «Металлургом». «Химик» же занял только четвертое место. В заключительные раунды плей-офф попали все сильнейшие команды — в полуфинале участвовала первая четверка регулярки. «Металлург» был близок к тому, чтобы сравнять счет в серии с воскресенцами, но уступил в шести играх, а «Югра» вышла в финал, победив чемпиона 2024 года альметьевский «Нефтяник» в семи поединках.
Пауза между вторым и третьим матчами составит не один день, а два. Такая практика принята на протяжении всех серий плей-офф и связана с логистическими нюансами, учитывая немалое расстояние между Москвой и Ханты-Мансийском. 21 и 23 мая матчи пройдут в Воскресенске. Далее в случае необходимости 26 и 30 мая игры состоятся в Ханты-Мансийске, 28 мая — в Воскресенске.
И «Югра», и «Химик» находились на первых ролях еще до появления ВХЛ, когда турнир назывался первенством Высшей лиги. «Химик» стал победителем «вышки» в 2008 году, после чего стал участником КХЛ, пускай пробыв там всего год. «Югра» же становилась чемпионом Высшей лиги сразу после «Химика» два года подряд.
В регулярном чемпионате победы в обоих матчах одержал «Химик» — 3:1 в гостях и 4:1 дома. В плей-офф воскресенцам в последних двух раундах достались соперники, которые не являются фарм-клубами команд из КХЛ и сами когда-то играли в этой лиге. Ни у «Металлурга», ни у «Югры» не было возможности в кратчайшие сроки усилиться обоймой игроков из КХЛ, как это получилось у «Химика».
«Если рассуждать, могут ли сейчас и “Металлург”, и “Югра” играть в КХЛ, то такой разговор ни о чем. Если бы у этих клубов были возможности, они уже постарались бы подняться в КХЛ. Но раз экономически это пока нецелесообразно им сделать, то чего тут рассуждать», — рассказал ТАСС приводивший «Химик» к победе в ВХЛ в 2023 году нынешний главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин.
«Подпитка из КХЛ сразу успеха не приносит»
Однозначно усилили игру воскресенцев Егор Филин и Александр Беляев, которых главный тренер Егор Башкатов свел в тройку вместе с одним из лучших бомбардиров плей-офф Максимом Кровяковым. В этой же первой пятерке играет и Даниил Иванов — молодой защитник еще в прошлом сезоне за «Спартак» сыграл 11 матчей в плей-офф, но в этом году места в составе красно-белых в Кубке Гагарина ему не нашлось.
В «Химике» также стоит отметить и одного из лучших защитников плей-офф Романа Рукавишникова, который перешел в «Спартак» зимой, но также в основу не попадал. Вратарь воскресенцев Евгений Волохин перешел в «Спартак» еще прошлым летом, в КХЛ толком не сыграл, а в ВХЛ проводит отличную концовку сезона.
Гришин не стал называть преимуществом такую поддержку из КХЛ, которая есть сейчас у «Химика». «Югра» по меркам ВХЛ очень сильная, топовая команда, играет в строгий хоккей, поэтому против нее «Химику» будет тяжело играть, — сказал он ТАСС. — Если брать линию атаки, сила соперников будет приблизительно одинакова, может, с небольшим преимуществом «Химика». Линия обороны поопытней у «Югры». Что касается вратарей, то Волохин молодец. А у «Югры» и Владислав Сухачев, и Владимир Сохатский — топовые вратари для ВХЛ. Будет интересная серия с участием равных команд".
«У этих команд (“Югры” и “Металлурга” — прим. ТАСС) есть возможность в течение сезона обкатать состав. В “Химике” же ребята вернулись из КХЛ и сразу же попали на серию в плей-офф, и еще не факт, что они помогут сразу. К этой лиге надо еще привыкнуть, там надо правильно научиться играть. Такая подпитка сразу не особо срабатывает, а когда прошли две серии, они уже втянулись в этот хоккей и готовы приносить пользу», — пояснил Гришин.
Оба клуба впервые могут стать чемпионами страны после того, как ВХЛ в 2024 году получила такой статус соревнований от Федерации хоккея России. Интересно, что действующий чемпион страны «Торпедо-Горький», проигравшее в ⅛ финала «Магнитке», покинуло лигу по решению «Торпедо» исходя из экономических соображений.