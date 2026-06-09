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Чемпиона мира по хоккею Кокарева внесли в базу «Миротворца»

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 июня. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.

Кокареву 40 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Последним клубом нападающего, который является воспитанником тверского хоккея, было белорусское «Динамо-Молодечно». Также он играл за ТХК, ХК МВД, московское и подмосковное «Динамо», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», «Витязь», «Спартак» и «Тамбов».

Кубок Гагарина Кокорев завоевал в составе московского «Динамо» в сезонах-2011/12 и 2012/13. Победителем чемпионата мира он стал в 2012 году.