Появились новые детали о смерти хоккеиста Ядыкина

В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста «Норильска» Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина.