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Появились новые детали о смерти хоккеиста Ядыкина

Найденный рядом с телом внука дедушка хоккеиста Ядыкина совершил самоубийство.

Источник: Сайт ХК "Авангард"

УФА, 11 июн — РИА Новости. Дедушка хоккеиста Ядыкина, чье тело было найдено в башкирском Салавате рядом со спортсменом, совершил самоубийство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста «Норильска» Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина.

«В момент трагедии хоккеист с дедом ехали на машине. Ядыкин потянулся за ружьем, и оно выстрелило. После этого его дед совершил самоубийство», — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил о смерти хоккеиста. Отмечалось, что игрок ушел из жизни при трагических обстоятельствах, причина смерти не называлась.

В правоохранительных органах региона РИА Новости заявляли, что хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, оружие выстрелило, попав в него.

Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в городе Салавате, сообщали РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.

Ядыкин выступал в ВХЛ за «Норильск» и «Омские Крылья». Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.