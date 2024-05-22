Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

По итогам группового этапа сборная Швеции заняла первое место в группе B, не потеряв ни одного очка. Шведы набрали 21 очко, второе место заняла сборная США (16 очков), далее идут сборные Германии (15), Словакии (12), Латвии (9), Казахстана (6), Франции (4) и Польши (1). В группе A первыми стали канадцы (19), далее идут команды Швейцарии (17), Чехии (16), Финляндии (10), Австрии (7), Норвегии, Дании (обе — 6) и Великобритании (3).

В четвертьфинале сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, канадцы встретятся со словаками, сборная Германии сыграет с командой Швейцарии, американские хоккеисты проведут встречу с чехами. Четвертьфиналы пройдут 23 мая.