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Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
00:15 (мск), источник: ТАСС

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

ПРАГА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 6:1 обыграла команду Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Праге и Остраве.

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ЧехияЧМ по хоккею: таблица и календарь

По итогам группового этапа сборная Швеции заняла первое место в группе B, не потеряв ни одного очка. Шведы набрали 21 очко, второе место заняла сборная США (16 очков), далее идут сборные Германии (15), Словакии (12), Латвии (9), Казахстана (6), Франции (4) и Польши (1). В группе A первыми стали канадцы (19), далее идут команды Швейцарии (17), Чехии (16), Финляндии (10), Австрии (7), Норвегии, Дании (обе — 6) и Великобритании (3).

В четвертьфинале сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, канадцы встретятся со словаками, сборная Германии сыграет с командой Швейцарии, американские хоккеисты проведут встречу с чехами. Четвертьфиналы пройдут 23 мая.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз.

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