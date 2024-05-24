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00:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная Чехии обыграла американцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

ПРАГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею со счетом 1:0 обыграла команду США в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Турнир проходит в Праге и Остраве.

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ШвейцарияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

В составе чешской сборной единственную шайбу забросил нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон» Павел Заха (27-я минута).

В других матчах игрового дня сборная Канады переиграла команду Словакии (6:3), швейцарцы были сильнее сборной Германии (3:1), шведы обыграли финнов (2:1 ОТ).

В полуфинале чехи сыграют со шведами, канадцы встретятся с командой Швейцарии. Игры пройдут 25 мая. Победитель матча между сборными Чехии и Швеции завоюет 48-ю медаль чемпионатов мира. По этому показателю команда выйдет на чистое второе место, опередив сборные СССР и России, завоевавшие в сумме 47 медалей (34 медали у сборной СССР + 13 медалей у сборной России). По 47 наград также имеют совместно сборные Чехословакии и Чехии (34 + 13) и Швеции.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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