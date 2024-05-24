Сборная Чехии обыграла американцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

В полуфинале чехи сыграют со шведами, канадцы встретятся с командой Швейцарии. Игры пройдут 25 мая. Победитель матча между сборными Чехии и Швеции завоюет 48-ю медаль чемпионатов мира. По этому показателю команда выйдет на чистое второе место, опередив сборные СССР и России, завоевавшие в сумме 47 медалей (34 медали у сборной СССР + 13 медалей у сборной России). По 47 наград также имеют совместно сборные Чехословакии и Чехии (34 + 13) и Швеции.