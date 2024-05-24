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10:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американцы опять без золота и едут домой! Куча звезд не спасла США — чехи не пропустили ни разу

Хозяевам турнира помог рикошет.

Чехия
СШАЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: Reuters

Американцы считались фаворитами четвертьфинала с чехами — состав сборной США изначально выглядел одним из самых сильных на турнире. Особенно впечатляла линия атаки: Годро, Нельсон, Брэди Ткачак, Болди, Кофилд среди лидеров своих команд в НХЛ. Чехи усилились уже по ходу турнира, но Пастрняк и Заха успели сыграть всего по одному матчу, а Нечас — два. Однако главными героями матча стали далеко не нападающие.

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний вратарь Лукаш Достал неплохо выглядел в этом сезоне в «Анахайме», но сполна оценить его талант было сложно из-за крайне слабой игры команды в обороне — с такими ошибками ни у кого не было бы хорошей статистики. А вот в сборной у него получилось проявить себя по-настоящему с первой же игры на чемпионате мира — Лукаш засушил финнов (1:0). И застолбил за собой позицию основного вратаря команды, выиграв борьбу у других энхаэловцев Мразека и Веймелки.

Нельзя сказать, что американцы постоянно создавали какие-то невероятные проблемы вратарю соперника, но играл Достал очень надежно. «Звездно-полосатые» поначалу отдали инициативу хозяевам турнира, сделав акцент на контратаки. Чехи выглядели более сбалансированно, а во втором периоде им помогла удача. После броска Шпачека от синей линии шайба попала в бок Захе, и Линдгрен был бессилен.

Атмосфера на трибунах была потрясающей, а на льду команды устроили настоящий замес, в котором особо отличились Ткачак и Гудас. Американский форвард вовсю провоцировал соперника, а чешский защитник бил оппонента в спину и душил на пятаке.

Американцам пришлось идти в атаку, но действовали они уж очень прямолинейно. Забить удалось только после того, как Достала снесли на пятаке — разумеется, такой гол арбитры не засчитали. И даже вшестером у сборной США ничего не получилось. Даже наличие такого количества звезд не спасло американцев — в решающий момент они снова не смогли собраться и продлили серию неудач на чемпионатах мира. Последний раз они выигрывали в 1960 году — и то это был ЧМ, совмещенный с Олимпийскими играми.

Автор: Артур Хайруллин

США
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Чехия
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