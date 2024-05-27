Сборная Чехии впервые с 2010 года стала чемпионом мира по хоккею
ПРАГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 2:0 обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Праге.
ПРАГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 2:0 обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Праге.
Заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (50-я минута) и Давид Кампф (60). Вратарь сборной Чехии Лукаш Достал отразил 31 бросок.
Сборная Чехии стала чемпионом мира впервые с 2010 года. Тогда в решающем матче чехи обыграли команду России (2:1). Чешские хоккеисты выиграли турнир в седьмой раз, еще шесть раз побеждала команда Чехословакии. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз.
В матче за третье место сборная Швеции со счетом 4:2 обыграла команду Канады. Впервые с 2014 года медали завоевали три европейские сборные. Тогда на турнире в Белоруссии победу одержала сборная России, вторыми стали финны, третьими — шведы.
Чемпионат мира 2025 года пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. С 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Самым ценным игроком чемпионата мира признали швейцарского нападающего Кевина Фиалу. Он стал вторым по результативности хоккеистом турнира, набрав 13 (7 заброшенных шайб + 6 голевых передач) очков. Лучшим бомбардиром стал американец Мэттью Болди с 14 (6+8) очками. Больше всех шайб забросил канадский форвард Дилан Козенс, отличившийся 9 раз.
В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли вратарь Достал, защитники Роман Йоси (Швейцария) и Эрик Карлссон (Швеция), нападающие Фиала, Козенс и Роман Червенка (Чехия). По версии директората турнира лучшим вратарем признан Достал, лучшим защитником — Йоси, нападающим — Фиала.